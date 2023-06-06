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雲豹活動場整修完成 「Suki」重返園區與民眾相見

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
動物園表示，台灣動物區的雲豹活動場整修完成，「Suki」今天開始重返動物區大家見面。動物園提供
動物園表示，台灣動物區的雲豹活動場整修完成，「Suki」今天開始重返動物區大家見面。動物園提供

台北市立動物園去年底針對台灣動物區的雲豹活動場進行整修，耗時半年完工，雲豹「Suki」也在五月底從動物園保育研究中心返回，今天開始重返動物區大家見面，園長諶亦聰表示，這次除了場地更新、還針對營養及照顧計畫進行改善，希望能讓「Suki」得到更好的照顧。

動物園表示，為推展全球雲豹保育「Suki」2016年底從德國烏帕塔動物園來台受到遊客的歡迎，為了保護「Suki」的安全和健康，去年底照養團隊安排她寄宿動物園的保育研究中心。

動物園說明，「Suki」的個性謹慎小心、行動隱秘，通常晨昏及晚間才會活動，加上戶外活動場植物茂密，遊客經常找不到，保育員分享，依照雲豹的習性，牠們喜歡在可以掌控四周狀態的置高點停留，可以先找找仿岩頂部或是高處的棲架，就有機會發現。

動物園提醒，野外雲豹族群正面臨著極高的滅絕風險，儘管科學家已證實雲豹在台灣不幸滅絕，但動物園仍積極地參與歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）的雲豹物種復育計畫（EEP），目的在透過全球動物園以及野外復育工作的合作，推動雲豹的繁殖和保護。

動物園長諶亦聰表示，這次除了場地更新、還針對營養及照顧計畫進行改善，希望能讓「Suki」得到更好的照顧。動物園提供
動物園長諶亦聰表示，這次除了場地更新、還針對營養及照顧計畫進行改善，希望能讓「Suki」得到更好的照顧。動物園提供
動物園說明，「Suki」的個性謹慎小心、行動隱秘，加上戶外活動場植物茂密，保育員建議，可以先找找仿岩頂部或是高處的棲架，就有機會發現。動物園提供
動物園說明，「Suki」的個性謹慎小心、行動隱秘，加上戶外活動場植物茂密，保育員建議，可以先找找仿岩頂部或是高處的棲架，就有機會發現。動物園提供
動物園提醒，野外雲豹族群正面臨著極高的滅絕風險，動物園也與國際合作，推動雲豹的繁殖和保護。動物園提供
動物園提醒，野外雲豹族群正面臨著極高的滅絕風險，動物園也與國際合作，推動雲豹的繁殖和保護。動物園提供

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