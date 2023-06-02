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野狗熱區禁餵食 挨批缺源頭管理

聯合報／ 記者簡慧珍洪敬浤劉柏均／連線報導
彰化縣八卦山區一三九縣道流浪犬聚集，常有民眾餵食，衍生流浪犬追逐機車、自行車釀事故風險。本報資料照片
彰化縣八卦山區一三九縣道流浪犬聚集，常有民眾餵食，衍生流浪犬追逐機車、自行車釀事故風險。本報資料照片

流浪犬零撲殺政策上路6年，流浪犬總數從2018年14.67萬隻增至去年15.97萬隻。地方動保官員表示，流浪狗調查黑數多，整體數量應遠多於統計數據，零撲殺政策與配套有待檢討。

農委會近日提出熱區禁止餵養流浪狗新對策，專家批評，政府都在末端打轉，最重要的源頭管理被當空氣，人犬衝突增加，攻擊野生動物案例變多，流浪狗處境未獲改善，犧牲的都是動物。

2017年「零撲殺」上路後，搭配TNR(誘捕、絕育、回置）等配套措施，農委會原預估12年後浪犬可清零，實際卻不減反增，已逼近16萬隻。地方動保官員說，流浪犬移動範圍大，又善於躲藏，實際總數比調查數字多更多，當母數不明，投注預算、心力執行TNR，同區域達不到八成絕育率，就難有抑制族群的效果。

浪犬源源不絕，棄養與餵食也是主因。彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會總幹事許議仁說，多數流浪動物來自棄養，加強寵物管理，才能減少流浪動物數量，政府應執行家戶寵物調查，建立大數據加強絕育及管理，可惜政府都沒做。

動保官員說，浪犬絕育回置後，受限資源有限會自然淘汰，但大量餵食行為干擾此機制；動保人員勸導不要餵食，但愛狗人士根本聽不進去，甚至惡言相向、投訴，只能靠中央設法規範。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台灣處理流浪犬問題非常弔詭，都在末端打轉，「源頭管理」被當作空氣；廢除安樂死條款後，公立收容所爆量，愛狗人士倡議TNR，讓狗留在街頭，但動物福利狀況差，加上人犬、浪犬與野生動物衝突多，導致全盤皆輸。

陳玉敏說，各國多有法律規範，管理飼主責任、家犬絕育、寵物繁殖等，搭配捕捉、收容規定，兼顧動物福利與社會安全；政府放任源頭不管，絕對徒勞無功。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如說，政府要移除熱點的流浪犬，如何捕捉移除？都沒說清楚，目前公私立收容所爆滿，要安置何處？關懷生命協會倡議主任周瑾珊說，農委會公布試辦辦法，各團體都沒接到通知，溝通不良，也未搭配管理措施與友善評估，無法有效解決人人犬衝突。

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