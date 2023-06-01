追蹤野放石虎「三分之一遭遊蕩犬咬死」 特生中心：停止不當餵養

淺山區域、鄉間遊蕩犬隻過多，已對野生動物造成危害。根據農委會特生中心統計，全台僅存約400至600隻的石虎，面臨最大的威脅是流浪犬的攻擊，特生中心主任楊嘉棟表示，特生中心野放追蹤的21隻石虎，已有7隻遭犬隻咬死，占了三分之一；每年救傷約50隻的穿山甲，也有逾半是被流浪犬咬傷，呼籲民眾停止不當餵養，以領養代替餵養。

楊嘉棟說，過去7年，特生中心野放追蹤21隻石虎中，有7隻被流浪犬咬傷身亡，從死傷石虎周邊的監視器，和與身上咬痕判斷，都是遭到犬隻攻擊；另外，包括國際上重點保育的穿山甲，每年也約有50件救傷案件，一半也遭犬隻咬傷，被攻擊的部位，是穿山甲野外求生、育幼必備的尾巴部位，穿山甲頻被救傷，已經引起國際關注。

楊嘉棟表示，從石虎、穿山甲被攻擊的區域進一步觀察，現場都有隨意放置的飼料，明顯是有人刻意餵食；流浪犬若營養太好，一胎生下的小狗數量會很多，這也是這幾年結紮野放成效不彰的主因。

楊嘉棟說，他也熱愛動物，也收養流浪貓，但是不當餵養只會導致生態失衡、危害其他野生動物習性，呼籲以領養取代餵養。

農委會主委陳吉仲說，日前與動保、野保相關團體開會後，已經取得共識，針對石虎、穿山甲等野生動物出沒與人犬衝突嚴重的熱區，透過精準捕捉、絕育、另覓適合安置地點，降低人犬衝突，以及對野生動物族群的危害，相關移置作業會跟相關團體一起執行，農委會將保障動物福利。

特生中心助理研究員林育秀表示，每年石虎遭路殺的案件約30件，但近來發現被犬殺的數量反而更多，目前石虎族群約停留在400至600隻，死亡率相當高，如果無法妥善保育，未來滅絕風險高達98%，從這個世代就該努力保育。