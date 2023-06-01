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不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

還沒完全消失！鳥友池上鄉記錄到本土八哥育雛 開心直呼：中獎了

中央社／ 台東縣1日電
台灣本土原生種「台灣冠八哥」受強勢外來種入侵影響，數量急速減少，已被公告為二級珍貴稀有保育類動物，日前有鳥友在台東池上記錄到1對「台灣冠八哥」育雛，令人驚喜不已。（吳姓鳥友提供）中央社
台灣本土原生種「台灣冠八哥」受強勢外來種入侵影響，數量急速減少，已被公告為二級珍貴稀有保育類動物，日前有鳥友在台東池上記錄到1對「台灣冠八哥」育雛，令人驚喜不已。（吳姓鳥友提供）中央社

台灣本土八哥生活空間受到強勢外來種入侵，嚴重壓縮，族群數量急速減少；日前吳姓鳥友在台東池上鄉記錄到1對本土八哥育雛，開心直呼「中獎了」。

台灣本土八哥受到白尾八哥、家八哥等外來種強勢入侵下，生活空間受到嚴重壓縮、數量急速減少，目前在台東只剩下離島綠島還有穩定族群。

吳姓鳥友今天告訴媒體，日前在池上鄉1處閒置建築物發現有對八哥咬著食物進出風管，風管裡還可聽到雛鳥細碎鳴叫聲，起初以為是常見的外來種八哥，仔細看2隻親鳥的嘴喙都是象牙白，頭部前緣還有1撮黑羽冠，讓他喜出望外直呼「中獎了」，原來本土八哥在池上還沒有完全消失。

台東縣野鳥學會解說員許宸表示，台灣本土八哥是台灣特有亞種，主要生活在低海拔平原，早年台灣族群數量普遍，但是多年來白尾八哥、家八哥等入侵外來種在台灣各角落攻城掠地，建立龐大族群，嚴重壓縮本土八哥棲息空間，在各地的紀錄寥寥無幾，估計全台少於1000隻。

許宸指出，台灣原生種八哥又稱「冠八哥」，因為數量稀少，農委會公告為第2級珍貴稀有野生動物，辨識台灣原生種八哥與外來種八哥，最大差別在嘴喙，台灣原生八哥的嘴喙是象牙白，而最常見的外來種白尾八哥、家八哥嘴喙呈黃色。

八哥 台東
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