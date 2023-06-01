天熱人理髮狗剃毛 動保處提醒別理太光理由曝
天氣愈來愈熱，許多頭髮茂盛的民眾剪髮換個頭頂清涼，家中有寵物犬的飼主也擔心毛髮過剩太熱，新北市動保處則提醒民眾為犬隻剃毛時不能理太光，避免犬隻直接曝曬引起曬傷，也會更容易被蚊蟲叮咬。
最近天氣轉熱許多民眾為寵物犬剃毛，新北市動保處提醒犬貓身上的毛若理的太光，容易因大面積直接曝曬引起曬傷，也更容易被蚊蟲叮咬。且部分犬種剃光後、毛髮再次生長易外觀不佳且保護功能降低，動保處建議寵物身體毛髮修短需保留3到5mm長度，不論犬貓腳底都有汗腺、定期修剃腳底毛有助於散熱排汗也便於清潔。
板橋陳小姐原先家裡就有飼養馬爾濟斯、去年在動物之家認養柴犬，日前來電詢問狗狗剃毛事宜，站長徐愛明回覆馬爾濟斯可大幅度順毛剃毛、但須留三分頭為佳，柴犬則不建議剃毛，若擔心太熱可順毛剃掉陽光照不到部分毛髮例如腹部腋下部位，但不論犬種都建議可剃腳底毛助排汗散熱。
動保處解釋，狗的毛髮分為單層毛及雙層毛兩大類。單層毛犬隻毛髮會不斷生長需定期修剪，像是貴賓犬、比熊犬、馬爾濟斯犬及約克夏犬等。雙層毛犬隻則是毛髮生長至固定長度就不再長長，像是哈士奇、柴犬及博美犬等，雙層毛犬隻因內層毛與外層毛的生長周期不同，需避免把毛髮剃到底剃光，否則即使長回毛髮也易有內外層不均的情形，建議可以稍修短外層毛、剃剪順剃腹部、腋下及腳底毛髮即可。
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