屢躍國際卻踽踽獨行 台北市立動物園盼中央多給資源

台北市立動物園扮演「準國家動物園」的角色，與日本、捷克布拉格等國城市外交、保育外交，時常有外賓、全世界遊客到訪參觀，可謂我國外交門面，卻是由地方政府管理。園方認為，一年預算逾5億元，所做事情何其多，若提升到國際外交層次，外交部、交通部觀光局、教育部等中央部會能否給資源，助園方做更多事？

美國史密遜國家動物園、日本上野動物園、英國倫敦動物園、新加坡動物園等，都算是「國家級」動物園。台北市立動物園是亞洲最專業的動物園之一，近年密集與國際交流，領銜台灣，甚至在歐亞地區都占有一席之地；近年與日本動物園界、保育界互動良好，更獲頒令和2年「外務大臣表彰」。

台北市立動物園屢屢躍上國際版面，因台灣特有亞種穿山甲保育是全世界第一，曾送往德國萊比錫動物園、日本上野動物園借殖，去年贈與捷克布拉格動物園一對，今年產下首隻在歐洲誕生的穿山甲寶寶，更是「保育外交」的成功案例。

「動物園是經營城市外交的最好平台」，園長諶亦聰提及，前總統馬英九2004年時任台北市長，訪德見柏林市長受阻，後因柏林動物園長牽線，才得以出席一場生日宴會與對方碰面。

但現實是，亞洲首屈一指的台北市立動物園，不少建設是30多年前從圓山動物園搬家過來，建物斑駁，東漏水、西掉漆時有所聞，常找不到經費修補，機電室老舊管線不汰換，恐面臨大跳電，每筆小錢都要斤斤計較，經費拮据影響各種整建、修繕、資本門維護。

且相較國外一個保育研究計畫動輒砸上千萬元，台北市立動物園做研究與保育計畫的經費，來自於每年個人小額捐款與20個企業贊助，加起來不到500萬元，卻要分給10個計畫運用。

「這些困境全得回歸到中央預算制度。」諶亦聰直言，一年預算5億多元不夠用，光是人事費就要2.5億元，遑論動物飼料、水電費等開銷，只能勉強維持。