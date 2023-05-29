快訊

拒學風暴席捲校園 資優生讀到崩潰「躲廁所哭到吐」

獨／警大熱天穿外套被督導 揮拳揍督察警官「打到腦震盪」

屢躍國際卻踽踽獨行 台北市立動物園盼中央多給資源

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大小朋友爭相搶看大貓熊。本報系資料照
大小朋友爭相搶看大貓熊。本報系資料照

台北市立動物園扮演「準國家動物園」的角色，與日本、捷克布拉格等國城市外交、保育外交，時常有外賓、全世界遊客到訪參觀，可謂我國外交門面，卻是由地方政府管理。園方認為，一年預算逾5億元，所做事情何其多，若提升到國際外交層次，外交部、交通部觀光局、教育部等中央部會能否給資源，助園方做更多事？

美國史密遜國家動物園、日本上野動物園、英國倫敦動物園、新加坡動物園等，都算是「國家級」動物園。台北市立動物園是亞洲最專業的動物園之一，近年密集與國際交流，領銜台灣，甚至在歐亞地區都占有一席之地；近年與日本動物園界、保育界互動良好，更獲頒令和2年「外務大臣表彰」。

台北市立動物園屢屢躍上國際版面，因台灣特有亞種穿山甲保育是全世界第一，曾送往德國萊比錫動物園、日本上野動物園借殖，去年贈與捷克布拉格動物園一對，今年產下首隻在歐洲誕生的穿山甲寶寶，更是「保育外交」的成功案例。

「動物園是經營城市外交的最好平台」，園長諶亦聰提及，前總統馬英九2004年時任台北市長，訪德見柏林市長受阻，後因柏林動物園長牽線，才得以出席一場生日宴會與對方碰面。

但現實是，亞洲首屈一指的台北市立動物園，不少建設是30多年前從圓山動物園搬家過來，建物斑駁，東漏水、西掉漆時有所聞，常找不到經費修補，機電室老舊管線不汰換，恐面臨大跳電，每筆小錢都要斤斤計較，經費拮据影響各種整建、修繕、資本門維護。

且相較國外一個保育研究計畫動輒砸上千萬元，台北市立動物園做研究與保育計畫的經費，來自於每年個人小額捐款與20個企業贊助，加起來不到500萬元，卻要分給10個計畫運用。

「這些困境全得回歸到中央預算制度。」諶亦聰直言，一年預算5億多元不夠用，光是人事費就要2.5億元，遑論動物飼料、水電費等開銷，只能勉強維持。

動物園發言人曹先紹舉例，德國萊比錫動物園，當年興建靈長類展館砸26億元台幣，歐盟為推展德國南部觀光出資一半、德國與萊比錫市政府各負擔四分之一。「再給北市動物園一點幫助，我們可以做得更好」，希望中央與外界看到它的重要價值與貢獻，給支持與資源，不要讓動物園有願景，卻踽踽獨行。

台北市立動物園近年與日本動物園界、保育界互動良好，獲頒令和2年「外務大臣表彰」，由日本台灣交流協會日本駐台代表泉裕泰（右）代表頒贈給代表園方的前園長劉世芬（左）。本報系資料照
台北市立動物園近年與日本動物園界、保育界互動良好，獲頒令和2年「外務大臣表彰」，由日本台灣交流協會日本駐台代表泉裕泰（右）代表頒贈給代表園方的前園長劉世芬（左）。本報系資料照
動物園今年6月不對外開放10天，補強動物的照養環境、建物外觀與遊客休憩設施清洗、遊客參觀道路柏油銑鋪及木棧道修護等工作。圖／台北市立動物園提供
動物園今年6月不對外開放10天，補強動物的照養環境、建物外觀與遊客休憩設施清洗、遊客參觀道路柏油銑鋪及木棧道修護等工作。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園每年吸引國內外遊客約300萬人次到訪。本報系資料照
台北市立動物園每年吸引國內外遊客約300萬人次到訪。本報系資料照
台北市立動物園致力野生動物保育與教育推廣，園內貓熊、無尾熊深受民眾喜愛，此為無尾熊Bess。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園致力野生動物保育與教育推廣，園內貓熊、無尾熊深受民眾喜愛，此為無尾熊Bess。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園長諶亦聰直言，一年預算5億多元不夠用，光是人事費就要2.5億元，遑論動物飼料、水電費等開銷，只能勉強維持。記者黃義書／攝影
台北市立動物園長諶亦聰直言，一年預算5億多元不夠用，光是人事費就要2.5億元，遑論動物飼料、水電費等開銷，只能勉強維持。記者黃義書／攝影
台灣特有亞種穿山甲保育是全世界第一，台北市立動物園去年贈與捷克布拉格動物園一對，今年產下首隻在歐洲誕生的穿山甲寶寶，更是「保育外交」的成功案例。圖／取自臉書「Zdeněk Hřib - primátor Prahy」
台灣特有亞種穿山甲保育是全世界第一，台北市立動物園去年贈與捷克布拉格動物園一對，今年產下首隻在歐洲誕生的穿山甲寶寶，更是「保育外交」的成功案例。圖／取自臉書「Zdeněk Hřib - primátor Prahy」

動物園 日本
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

影／夢幻保育員低薪風險高月領3萬多到退休 「加薪」還要再等等

緊張關係升級 德駐俄數百公務員被迫6月前離境

付760元就給摸「國鳥」！紐西蘭人暴怒 美動物園急道歉滅火

北市動物園6/12起年度檢修 休園10天別撲空

相關新聞

他調包食物讓螞蟻「信用一夕破產」發現者烙來10個同伴傻了：剛明明還在的阿

一名網友存心戲弄螞蟻，趁著螞蟻回巢呼喚同伴一起來搬巨大食物時，他偷換成一個較小的物品，試圖讓螞蟻在同類間信用一夕崩毀。

屢躍國際卻踽踽獨行 台北市立動物園盼中央多給資源

台北市立動物園扮演「準國家動物園」的角色，與日本、捷克布拉格等國城市外交、保育外交，時常有外賓、全世界遊客到訪參觀，可謂...

影／十八般武藝只領3萬多元 保育員燃燒熱情能撐多久？

頂著32度的大太陽，台北市立動物園的保育員大清早就開始工作，除了要打掃動物們的欄舍，還得準備早餐、動物行為訓練，充當水電...

影／夢幻保育員成血汗勞工 北市動物園首次申請加薪卻被拒

公立動物園保育員有機會照顧全世界最瀕危動物，看似光鮮亮麗也隱含照養風險，卻月領3萬多元到退休、危險職務加給超過30年未調...

超萌驚喜！40年來首見 野生母鴛鴦帶6寶杉林溪現蹤

鴛鴦在台灣野生繁衍的族群並不多，南投縣杉林溪森林生態渡假園區去年秋天在園內溪流首次有鴛鴦現蹤嬉戲，近期更發現母鴛鴦帶著6...

看到同伴曬娃輸人不輸陣！水獺叼出一物獻寶遊客傻眼：沒孩子還硬要裝

動物也有比較心？遊客在動物園看見水獺媽媽叼著寶寶現身，其他同伴不甘示弱也要拚場，但仔細看清楚牠叼的東西令人不禁啞然失笑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦