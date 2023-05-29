快訊

拒學風暴席捲校園 資優生讀到崩潰「躲廁所哭到吐」

獨／警大熱天穿外套被督導 揮拳揍督察警官「打到腦震盪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／十八般武藝只領3萬多元 保育員燃燒熱情能撐多久？

聯合報／ 記者林佳彣鍾維軒／台北即時報導
保育員詹祐翔認為薪水不高，連危險職務加給也不夠，實際遇到的風險很高。記者黃義書／攝影
保育員詹祐翔認為薪水不高，連危險職務加給也不夠，實際遇到的風險很高。記者黃義書／攝影

頂著32度的大太陽，台北市立動物園的保育員大清早就開始工作，除了要打掃動物們的欄舍，還得準備早餐、動物行為訓練，充當水電工、木工等身兼多職也是家常便飯，投入夢想的工作卻沒反映在薪資上，有人吃苦當吃補，也有人擔心未來怎麼結婚生子。

服務37年張天勇今年63歲，河馬就照養1、20年，戲稱自己是9隻河馬的「班導」，「如果我帶得好，這個班就會好」。他大清早就替河馬打點早餐，強調飼料一定要均勻分配，弱勢河馬才能吃好吃滿，要是隨便丟，牠們搶不到，可能營養不良。如果早上發現只有8隻上岸，不見第9隻來吃早餐，「可能就是昨晚吵架惹到老大。」

「3萬多元也可以了，燃燒熱情啦！」張天勇說，保育員是獸醫與遊客之間的橋梁，要幫牠們講出哪裡不舒服，面對遊客，「如果因為我們的解說，讓遊客更喜歡河馬、大象，不是很好嗎？國家請到我CP值很高！」

張天勇解釋河馬咬合力2500磅，張嘴可以達到120度，以自己作為比例尺算過，高度從他的頭部到腰部，幽默回應「如果被牠咬過，我不會在這裡」，倒是曾因為抱小河馬要看性別，被大河馬發現追了上來。

服務15年的39歲保育員林立婷分享，「老虎下水」會先背對池子，伸出後腳輕點一下「試水溫」，覺得這溫度不錯，才會慢慢後退坐下去，她還原猛獸另類萌樣，好似自己就是享受泡澡老虎，這股愛動物熱情讓她堅持至今。

她說，工作中有很多無法想到的突發狀況，除了要動腦照顧動物，如幫長臂猿製作禦寒保暖食物的黑糖薑醬，還要搬運各種東西，工作量其實很大、負重度非常高高，男生來做也會說很操，直呼「完全吃熱情」，如果當作領薪水的工作，應該很快就離開。不過，她打算一路做到退休，住家中沒買房考量，3萬多元在台北還是能養活自己。

28歲保育員詹祐翔訓練白頸狐猴，利用鼻定位碰手掌就能獲得獎勵，透過動物行為訓練降低對人的敏感度，訓練時間相當長。有時代班同事照養的迷你馬等草食性動物，因為其習性「一直吃、一直拉」，糞便量相對高，得花一整個上午清理。

不過，服務近3年的詹祐翔已經擔心未來若要結婚生子，薪資恐怕會成為他不得已離開的因素。除了薪水不高，連危險職務加給也不夠，實際遇到的風險很高，別小看小型動物，其實有不少人畜共通的傳染疾病弓漿蟲要擔心。

他也強調，保育員工作可以獲得滿滿地成就感和經驗，現階段至少能把握在動物園工作的機會，國際間還時常有交流，了解各國如何照顧動物，能學以致用。

家中本業經營農場、從小接觸動物的劉聰毅，在動物園服務從職代到轉正職已近5年，目前照養黑冠松鼠猴和小食蟻獸，他靈長類會用聲音溝通，得眼看耳聽去了解其目的，久而久之，不見得要看得到，用聲音就能分辨誰在害怕或攻擊。

32歲劉聰毅說，保育員薪水和農場差距很大，過去利用動物生命繁殖、販售去追求利益，因此離開動物產業，後來到動物園，發現動物的存在並延續生命就是其價值，讓牠們專注展現自我，不會有價碼，也不會被虐待。

他坦言，雖然工作中獲得遠大於金錢的成就感，但付出的努力在薪資上顯得一文不值，持續惡性循環，現在燃燒熱情在動物身上，就怕未來會慢慢地把保育員看成一份「工作」。

保育員林立婷在台北市立動物園服務15年，她打算一路做到退休，直呼這份工作「完全吃熱情」。記者黃義書／攝影
保育員林立婷在台北市立動物園服務15年，她打算一路做到退休，直呼這份工作「完全吃熱情」。記者黃義書／攝影
台北市立動物園28歲保育員詹祐翔訓練白頸狐猴，利用鼻定位碰手掌就能獲得獎勵。記者黃義書／攝影
台北市立動物園28歲保育員詹祐翔訓練白頸狐猴，利用鼻定位碰手掌就能獲得獎勵。記者黃義書／攝影
劉聰毅擔任保育員從職代到轉正職已近5年，雖然工作中獲得遠大於金錢的成就感，但付出的努力在薪資上顯得一文不值，現在燃燒熱情在動物身上，就怕未來會慢慢地把保育員看成一份「工作」。記者黃義書／攝影
劉聰毅擔任保育員從職代到轉正職已近5年，雖然工作中獲得遠大於金錢的成就感，但付出的努力在薪資上顯得一文不值，現在燃燒熱情在動物身上，就怕未來會慢慢地把保育員看成一份「工作」。記者黃義書／攝影
天冷時，保育員林立婷會幫長臂猿製作禦寒保暖食物，此為夾在吐司的黑糖薑醬。圖／林立婷提供
天冷時，保育員林立婷會幫長臂猿製作禦寒保暖食物，此為夾在吐司的黑糖薑醬。圖／林立婷提供
台北市立動物園保育員劉聰毅照顧黑冠松鼠猴，採訪當天正在展示區餵食，一開門就被猴群包圍住。記者黃義書／攝影
台北市立動物園保育員劉聰毅照顧黑冠松鼠猴，採訪當天正在展示區餵食，一開門就被猴群包圍住。記者黃義書／攝影
63歲保育員張天勇在台北市立動物園服務37年，聊及薪資直言「3萬多元也可以了，燃燒熱情啦！」記者黃義書／攝影
63歲保育員張天勇在台北市立動物園服務37年，聊及薪資直言「3萬多元也可以了，燃燒熱情啦！」記者黃義書／攝影
保育員張天勇戲稱自己是9隻河馬的「班導」。記者黃義書／攝影
保育員張天勇戲稱自己是9隻河馬的「班導」。記者黃義書／攝影

河馬 動物園
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

影／夢幻保育員低薪風險高月領3萬多到退休 「加薪」還要再等等

付760元就給摸「國鳥」！紐西蘭人暴怒 美動物園急道歉滅火

山羌頻失足落水！暖女熟練打撈「親自抱起野放」兼職保育員：1年救好幾隻

動物園驚現「氣球河狸」暴風式長胖！肥到比足球還大顆網傻眼：阿嬤養的？

相關新聞

他調包食物讓螞蟻「信用一夕破產」發現者烙來10個同伴傻了：剛明明還在的阿

一名網友存心戲弄螞蟻，趁著螞蟻回巢呼喚同伴一起來搬巨大食物時，他偷換成一個較小的物品，試圖讓螞蟻在同類間信用一夕崩毀。

影／十八般武藝只領3萬多元 保育員燃燒熱情能撐多久？

頂著32度的大太陽，台北市立動物園的保育員大清早就開始工作，除了要打掃動物們的欄舍，還得準備早餐、動物行為訓練，充當水電...

影／夢幻保育員低薪風險高月領3萬多到退休 「加薪」還要再等等

公立動物園保育員有機會照顧全世界最瀕危動物，看似光鮮亮麗也隱含照養風險，卻月領3萬多元到退休、危險職務加給超過30年未調...

超萌驚喜！40年來首見 野生母鴛鴦帶6寶杉林溪現蹤

鴛鴦在台灣野生繁衍的族群並不多，南投縣杉林溪森林生態渡假園區去年秋天在園內溪流首次有鴛鴦現蹤嬉戲，近期更發現母鴛鴦帶著6...

看到同伴曬娃輸人不輸陣！水獺叼出一物獻寶遊客傻眼：沒孩子還硬要裝

動物也有比較心？遊客在動物園看見水獺媽媽叼著寶寶現身，其他同伴不甘示弱也要拚場，但仔細看清楚牠叼的東西令人不禁啞然失笑。

大戰獅子影片瘋傳！女子獨自登山遇獅子擋路 眼神對決10秒結局超展開

獅子是兇猛的萬獸之王，但竟然在「眼神對決」中敗陣？外國1名女子獨自登山時，沒想到遇上1隻美洲獅擋在眼前，彼此還眼神對望。女子本以為「十死無生」，誰料與美洲獅用眼神對望10秒後，美洲獅的反應讓她相當意外

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦