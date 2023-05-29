影／十八般武藝只領3萬多元 保育員燃燒熱情能撐多久？

頂著32度的大太陽，台北市立動物園的保育員大清早就開始工作，除了要打掃動物們的欄舍，還得準備早餐、動物行為訓練，充當水電工、木工等身兼多職也是家常便飯，投入夢想的工作卻沒反映在薪資上，有人吃苦當吃補，也有人擔心未來怎麼結婚生子。

服務37年張天勇今年63歲，河馬就照養1、20年，戲稱自己是9隻河馬的「班導」，「如果我帶得好，這個班就會好」。他大清早就替河馬打點早餐，強調飼料一定要均勻分配，弱勢河馬才能吃好吃滿，要是隨便丟，牠們搶不到，可能營養不良。如果早上發現只有8隻上岸，不見第9隻來吃早餐，「可能就是昨晚吵架惹到老大。」

「3萬多元也可以了，燃燒熱情啦！」張天勇說，保育員是獸醫與遊客之間的橋梁，要幫牠們講出哪裡不舒服，面對遊客，「如果因為我們的解說，讓遊客更喜歡河馬、大象，不是很好嗎？國家請到我CP值很高！」

張天勇解釋河馬咬合力2500磅，張嘴可以達到120度，以自己作為比例尺算過，高度從他的頭部到腰部，幽默回應「如果被牠咬過，我不會在這裡」，倒是曾因為抱小河馬要看性別，被大河馬發現追了上來。

服務15年的39歲保育員林立婷分享，「老虎下水」會先背對池子，伸出後腳輕點一下「試水溫」，覺得這溫度不錯，才會慢慢後退坐下去，她還原猛獸另類萌樣，好似自己就是享受泡澡老虎，這股愛動物熱情讓她堅持至今。

她說，工作中有很多無法想到的突發狀況，除了要動腦照顧動物，如幫長臂猿製作禦寒保暖食物的黑糖薑醬，還要搬運各種東西，工作量其實很大、負重度非常高高，男生來做也會說很操，直呼「完全吃熱情」，如果當作領薪水的工作，應該很快就離開。不過，她打算一路做到退休，住家中沒買房考量，3萬多元在台北還是能養活自己。

28歲保育員詹祐翔訓練白頸狐猴，利用鼻定位碰手掌就能獲得獎勵，透過動物行為訓練降低對人的敏感度，訓練時間相當長。有時代班同事照養的迷你馬等草食性動物，因為其習性「一直吃、一直拉」，糞便量相對高，得花一整個上午清理。

不過，服務近3年的詹祐翔已經擔心未來若要結婚生子，薪資恐怕會成為他不得已離開的因素。除了薪水不高，連危險職務加給也不夠，實際遇到的風險很高，別小看小型動物，其實有不少人畜共通的傳染疾病弓漿蟲要擔心。

他也強調，保育員工作可以獲得滿滿地成就感和經驗，現階段至少能把握在動物園工作的機會，國際間還時常有交流，了解各國如何照顧動物，能學以致用。

家中本業經營農場、從小接觸動物的劉聰毅，在動物園服務從職代到轉正職已近5年，目前照養黑冠松鼠猴和小食蟻獸，他靈長類會用聲音溝通，得眼看耳聽去了解其目的，久而久之，不見得要看得到，用聲音就能分辨誰在害怕或攻擊。

32歲劉聰毅說，保育員薪水和農場差距很大，過去利用動物生命繁殖、販售去追求利益，因此離開動物產業，後來到動物園，發現動物的存在並延續生命就是其價值，讓牠們專注展現自我，不會有價碼，也不會被虐待。