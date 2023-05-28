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桃園成立海龜救傷中心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
1隻玳瑁6日被發現遭漁線纏繞，肺部積水感染，目前由海龜保育教育暨救傷中心收容觀察。記者翁唯真／攝影
1隻玳瑁6日被發現遭漁線纏繞，肺部積水感染，目前由海龜保育教育暨救傷中心收容觀察。記者翁唯真／攝影

桃園海岸平均1個月有1到2隻海龜不明原因擱淺待救，以往都送到基隆海洋大學療傷，不過路途遙遠，緩不濟急。桃園市政府海岸管理處與台灣橫浜八景島股份有限公司合作，在八景島旗下Xpark水族館成立海龜保育教育暨救傷中心，讓受傷海龜得以就近治療，早日重返海洋懷抱。

海龜保育教育暨救傷中心昨天在海洋委員會海洋保育署、日本台灣交流協會見證下舉行揭牌儀式。桃園市長張善政表示，救傷中心成立讓桃園及鄰近縣市受傷的海龜能就近獲得醫療照護，是推動海洋保育工作重要的一步，未來此處也肩負倡導淨灘、力行減塑及了解擱淺通報等寓教於樂工作。

海巡署本月6日發現一隻玳瑁海龜遭漁線纏繞，經海委會海洋保育署海洋保育類野生動物救援組織網評估，肺部有積水感染病症情形，後送救傷中心收容觀察後，還發現食道有魚鉤卡住。目前海龜經過治療，魚鉤已經取出，食量逐漸恢復，健康狀況算穩定。

日本台灣交流協會副代表服部崇表示，日本橫浜八景島公司長年以來都是救難海洋野生動物的急救的獸醫院，去年6月與桃園市政府簽署合作意向書後，為海洋生態保育貢獻不少心力，期待今後持續推動相關保護與教育活動。

台灣橫浜八景島董事長荒川潤則說，日本橫浜八景島將初衷帶來台灣，相信受難海龜在Xpark團隊的醫療技術及細心照顧下，能恢復健康，平安回到自由的大海。

海龜 日本台灣交流協會
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