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珍稀保育類 基隆嶼首見椰子蟹
台灣鯨豚觀察員、鉅隆號船隊導覽老師李昌萬前天帶領遊客登基隆嶼時，發現有一隻黑色的「巨型蜘蛛」爬動靠近，定睛一看，是二級保育類「椰子蟹」，是基隆嶼首次發現，相當珍稀，專家認為，基隆嶼生態保護良好，足以支撐食物來源。
李昌萬表示，椰子蟹是陸寄居蟹科中體型最大的，體重最高可達6公斤，頭胸甲則可達15cm以上，棲息於熱帶海岸，因能以強而有力的螯腳剝開椰子外殼，取食椰肉而得名。
台灣鯨豚觀察員黃俊凱表示，基隆嶼首次發現的椰子蟹頭胸甲長約13公分，附近有多處林投果實被啃食跡象，應該還有椰子蟹族群。
台電綜合研究所生態組專員江秉鴻表示，島上還發現許多以基隆命名的珍稀植物，顯現基隆嶼生態多樣性。
鉅隆船隊船長項彥豪指出，椰子蟹在台灣主要分布在東海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼，台灣本島已很難發現，蘭嶼及綠島地區椰子蟹的數量也大幅減少，因行動緩慢，易遭人獵捕，加上棲地被破壞，數量迅速銳減中。
基隆野鳥學會常務理事沈錦豐說，基隆嶼有二級保育類椰子蟹，十分罕見，但怎麼來的及如何覓食還要完整生態調查。
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