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【動物冷知識】是男生也沒關係！鳥界最強「偽娘」 可攻可受就是牠

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種雄鳥居然會在繁殖期假裝雌鳥，甚至與其他雄鳥交配！？

今天我們一起來看羞羞的動物冷知識吧！




一個流蘇鷸的群體中，有85%會成為領域型、14%衛星型與1%擬雌型。領域型會劃分自己的領域、趕走領域中的其他雄鳥，但他們不會趕走衛星型雄鳥，因為以顏色來說，白毛的衛星型雄鳥可以凸顯顏色更為鮮豔的領域型雄鳥。而衛星型雄鳥也就能進入領域型雄鳥的領域，趁機與其他雌鳥交配。

最特別的擬雌型雄鳥，他們不只跟雌鳥交配，又可以跟雄鳥交配，可攻可受，其他雄鳥也不是不知道擬雌型雄鳥是公的，因為擬雌型雄鳥的蛋蛋比其他雄鳥更大！

只能說，貴圈真亂Σ(◉౪◉ )




很多人會因為「雪貂」的名字而誤以為雪貂是白色的，其實除了「白子」，全白的雪貂是非常罕見的。

雌雪貂是誘導的排卵動物，因此只能在交配後才停止發情。若在發情期無法從事交配行為，她們體內的雌激素會持續大量產生，若雌性賀爾蒙在血液裡停留太久，會造成非再生性貧血（aplastic anemia），骨髓內的幹細胞無法製造新的血細胞，最終骨髓會停止製造紅血球，而導致她們死亡。

目前有些國家將雪貂作為寵物飼養，防止雌雪貂因此死亡的方法就是結紮




灰鯨約有16公尺長、36公噸重。體型巨大、重量太重，所以需要靠第三者來協助交配，交配過程可能會持續一個小時甚至更久。通常雌型會有多個配偶，所以在下面那隻灰鯨應該也有機會吧🥲

參考連結：123

雪貂 寵物 結紮
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