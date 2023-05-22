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新親子景點！網大推南投九九峰動物園：環境乾淨、動物有活力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友大讚「九九峰動物樂園」環境乾淨，而且動物也很有活力，讓他直呼「值回票價」。圖擷自「JOJOZOO PARK 九九峰動物樂園」官方網站
一名網友大讚「九九峰動物樂園」環境乾淨，而且動物也很有活力，讓他直呼「值回票價」。圖擷自「JOJOZOO PARK 九九峰動物樂園」官方網站

很多家長會利用週末帶孩子到戶外享受親子時光，動物園、兒童樂園都是小朋友最愛的首選之一。日前有內行人大推私藏景點「九九峰動物樂園」，稱讚這間動物園「環境乾淨、動物有活力」，地點曝光後引發網友熱議，有去過的遊客也表示「很用心經營的動物園，去之後覺得值回票價」。

一名網友在PTT發文表示，他日前造訪位於南投的九九峰動物樂園，發現該園區環境乾淨，動物也很有活力，唯一的缺點是票價太高，成人票為560元，優待票為460元，學生票為360元，博愛票為280元，不過原PO大讚「可能也是因為票價太貴，正好減少遊客量」，因此他開心問「這個週末開始，九九峰動物樂園是不是要起飛了？」

對此，有去過的網友回應「前幾週有去，我覺得算是目前規劃最好的親子動物園，出來後覺得值回票價，但你現在講出來，人一多品質就不知道會不會差了」、「新蓋的，我們家小朋友很喜歡」、「我開幕第一天去過，人爆多」、「我已經去兩次了，順便吃附近當地餐廳」、「這些動物看起來過得不錯耶」、「我覺得很值得，3年前曾去過，環境滿清幽的，裡面的動物也比遊客多」、「動物狀態看起來都很好，真難得！老闆感覺是熱愛動物的人，才能全心投入照顧牠們」。

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