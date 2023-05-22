工廠私養綠蠵龜 最高可罰100萬

新北貢寮一間水產工廠遭通報私自飼養海龜，動保處會同保七刑大、中華鯨豚協會查緝，將水產工廠林姓負責人移送法辦，依野生動物保育法最高可處5年有期徒刑、拘役或科或併科100萬元罰金；林姓負責人稱海龜是數年前地主遺留。海龜健康不佳已送安置。

綠蠵龜廣泛分布在熱帶及亞熱帶海域中，幼龜為肉食性，成龜以大型海草及海藻為主食，因此體內脂肪累積了許多綠色色素，呈現淡綠色，也因而得名。綠蠵龜在海中的潛水深度極限約100至200公尺，台灣主要分布東部、東南部、南部及澎湖等長滿海藻的淺海區。

新北動保處說，海洋保育署近日通報貢寮區一家水產工廠私自飼養海龜，該址為水產養殖工廠，保七員警於工廠後方廢棄魚塭查獲保育類綠蠵龜1隻，查扣交由動保處委請鯨豚協會安置在樹林收容中心。海龜屬亞成體，健康狀況不佳，全身布滿青苔，刷洗安置後，將送往台大動物醫院檢查、治療。

林姓負責人稱，該海龜是數年前地主遺留，他將海龜飼養在工廠後方廢棄魚塭內，每日以工廠水產餵養。