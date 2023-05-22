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侵擾雞舍被捕 野放石虎公館妹 長大當媽了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
石虎「公館妹」長大當媽了，最近因侵擾雞舍被誘捕入籠，苗縣府評估後野放。圖／苗栗縣府提供
石虎「公館妹」長大當媽了，最近因侵擾雞舍被誘捕入籠，苗縣府評估後野放。圖／苗栗縣府提供

苗栗縣2019年9月在公館鄉搶救2隻小石虎，其中母石虎「公館妹」長大當媽了，牠最近因侵擾雞舍被誘捕入籠，縣府評估後，趕緊野放回山林哺乳小石虎；公館妹3年多來「4進4出」人類手中，仍能孕育下一代。

縣府農業處自然生態保育科上月底接獲公館鄉養雞戶通報，雞舍遭石虎侵擾，誘捕1隻石虎入籠，保育科處理帶石虎到獸醫院檢查，發現母石虎正在泌乳，獸醫師掃描晶片比對，竟是2020年野放的公館妹，趕緊野放；養雞戶先前已通報2次遭石虎侵擾，研判也是公館妹。

保育科指出，公館妹與哥哥2019年9月在公館鄉北河村山區排水溝被發現，路過的游姓挖土機司機通報搶救，縣府將兄妹送農委會特生中心照養和野放訓練，2020年4月在鄰近的頭屋鄉飛鳳村野放，不久就在飛鳳村天花湖附近拍到公館妹。

游姓司機當年接受縣府表揚，農委會也頒1萬元獎金，後來縣府獲林務局補助辦瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，以保育石虎為對象給付生態薪水，至今救援誤闖雞舍37隻石虎。

縣府去年受理通報疑似石虎侵擾雞舍事件48場，縣府發給1場3000元獎勵，其中，監測到石虎19場，占約4成，如果健康良好就地野放，受傷則送特生中心治療，曾有1隻哺乳中的母石虎誘捕入籠，緊急就地野放，協助母子團圓。

石虎 野放 獸醫師
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