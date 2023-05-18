「以為是劇組在拍外景」見3匹馬在大馬路上狂奔花蓮民眾傻眼 飼主挨罰

花蓮縣吉安鄉光華2街昨天清晨出現3匹馬在大馬路奔跑，讓駕駛看傻眼，以為闖入片場。警方獲報後到場指揮交通，經調查是附近農場業者飼養，通知帶回並對飼主告發。

吉安分局光華派出所長高郡偉今天接受媒體聯訪指出，昨天上午6時許接獲民眾通報，光華2街有3匹馬在路上奔跑，員警立即前往現場交管，所幸馬匹沒有造成人車傷亡。

由於當時正值上班上課時間，路上車子不少，附近黃姓住戶說，看到馬在路上跑，還以為有電視台或劇組在拍外景，看到馬匹不受控一直衝，才發覺不是演的，趕緊離開現場。

警方循線找到鄰近知卡宣大道的農場飼主，飼主向警方表示，3匹馬都是個別關起來，沒想到鎖頭沒壞，竟然同時逃出，當下立即前往將馬匹帶回農場。

警方依據道路交通管理處罰條例第84條取締告發，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。

警方表示，若馬匹在道路奔跑導致交通事故造成傷害或車輛毀損，將會依過失傷害罪送辦，呼籲民眾飼養動物應善盡管理責任，以免衍生交通事故。