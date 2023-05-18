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台灣首件藍鯨骨骼標本展示 7月中屏東海生館亮相

中央社／ 屏東縣18日電

3年前台東長濱海岸陳屍1隻年幼藍鯨，屏東海生館委託專業團隊負責骨骼標本製作與修復，最快今年7月中就可與民眾見面，這也是台灣第1件的藍鯨骨骼標本展示。

屏東海生館副館長陳德豪今天告訴中央社記者，與海洋保育署、國立成功大學等單位共同合作，委託專業團隊負責藍鯨骨骼標本的製作及修復，會展示在海生館的世界水域館大廳，將採用吊掛的方式，呈現藍鯨在海中潛游的姿態；這也是台灣第1件的藍鯨骨骼標本展示。

陳德豪表示，這隻藍鯨為幼體，全長約20公尺，由於頭骨比較脆弱，呈現的骨骼標本中，頭骨會以3D模擬技術複製，而真實的頭骨仍會在一旁展出，民眾還是可以看到完整的藍鯨骨骼。

至於骨骼標本維護部分。陳德豪指出，館內的溫度與濕度都要控制，每年也都會進行定期結構檢查與清潔。預計7月中就可以與大家見面。

陳德豪強調，台灣未曾有藍鯨現蹤，可惜這隻藍鯨被發現時因為身上纏繞漁具也已經死亡，展出的用意不僅有藍鯨生物學的意義，也藉以推廣海洋環境教育及保育觀念。

屏東
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