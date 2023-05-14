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學者建議 保護與危害分家 設專屬警力

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲郭政芬／連線報導

野生動物與人類衝突頻傳，保育、抓捕等工作涉及多元專業，學者建議應參考國外經驗，把野生動物的保護和危害處理分設不同部門負責，並設有專屬警力，才能兼顧業務推行及動物福利。

屏東科大動保研究所教授孫元勳指出，美國在保育野生動物和處理野生動物危害的業務，分屬不同部門，並設有專屬警力，不像我國都在同一部門處理，造成承辦人工作多又雜。尤其我國中大型野生動物數量愈來愈多，和人類的衝突與危害也更頻繁，像猴群、水鹿、羌等破壞農作事件不勝枚舉，都落在動保單位身上，兩種工作很難兼顧。

孫元勳建議政府在農林國家考試中，加入野動保護和危害科目，甚至在大學培養相關人才，才能符合需求；例如機場安全就要有人懂如何驅離野鳥。

雲林縣黃金蝙蝠館長張恆嘉長期參與野生動物保育，他指出，雲林常見猴子入侵市區、農田、果園，每次通報政府處理，頂多由一名承辦人帶一名獸醫和司機前去，三人如何處理一大群猴子問題？

桃園農業局建議，地方雖建立野生動物救傷程序，但面對抓捕狒狒這類特殊野生動物，應由中央啟動專案抓捕隊執行，地方野保人員欠缺技術、設備，有一定限制。

猴子 雲林
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