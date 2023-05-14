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第一線經驗 毒蛇沒人敢餵 最後活活餓死

聯合報／ 記者陳雅玲郭政芬／連線報導

各縣市的野生動物保育工作繁重，內容包山包海，常要搏命演出，職缺找不到人很常見，好不容易找到人，等到別的單位一有職缺就趕緊落跑，除了常嚇跑承辦人，野生動物福利也因此嚴重受害。

縣市野保業務「逃兵」Johnny說，他念森林系，很多野生動物不認識，業務卻很多元，從受理檢舉拆鳥網、抓違法獵捕及販售野生動物活體、產製品、定期登記飼養寵物查核等，他都要做，最常見的檢舉陳情，例如「有猴子跑到我家、有鳥跑到我家大便、夜鷹太吵」等，他都要立即出動，過程中可能遭動物攻擊，還會被民眾恐嚇。

Johnny說，民眾以為他們有專業，隨傳隨到，以為他們有器材，什麼都會抓，其實他們什麼都沒有；台灣獼猴到處跑，猴子要怎麼抓，沒人教他，「我們是靠蠻力去拚」，找不到獸醫幫忙，他只好找人借麻醉吹箭去抓猴，過程有太多瑕疵，認真追究也有太多不合法之處。

印象最深刻的是有次接收檢警破獲的數十條走私毒，警方要求他保管這些「證物」，Johnny說，「一般人看到毒蛇都快嚇死了，居然要我保管數十條毒蛇？」他看到關在籠中的毒蛇已頭皮發麻，四處拜託才借到地方暫置，但沒人敢餵毒蛇，最後毒蛇活活餓死，直到屍體發臭到附近居民難以忍受，才設法清理。

竹縣野保承辦人員只有一人，隸屬「森林自然保育科」，一年約有上百隻保育類救傷任務，從天上飛的、地上爬的，到海中的鯨豚、海龜擱淺都要管。

桃園市農業局林務科負責野保業務，有一承辦人和一人協辦，農業局坦言，即使有動保處協助抓捕動物，但過去主要抓犬貓，對保育類或有攻擊性的野生動物沒捉捕經驗，這是所有地方政府面臨的問題。

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