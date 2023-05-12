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高雄柴山獼猴下山覓食擾民 議員建議替「結紮」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員李喬如今天在議會農林部門質詢關心柴山獼猴下山入侵社區問題。記者徐白櫻／翻攝
議員李喬如今天在議會農林部門質詢關心柴山獼猴下山入侵社區問題。記者徐白櫻／翻攝

網路流傳柴山猴子下山逛全聯超市影片，高市議員簡煥宗昨在議會提及他在服務處前目擊猴群逛大街。議員李喬如、蔡金宴今天也接續關心猴子，李提議透過結紮抑制數量，蔡則希望復育果樹，別讓猴子下山找食物。農業局長張清榮表示，柴山獼猴數量約1400隻，結紮爭議大，需要開公聽會聽取各界想法。

這兩天網路流傳「猴子逛全聯」照片，猴子坐在超市貨品層架，手裡疑似拿了一包香蕉準備享用，網友評論說是高雄柴山在地日常。

議員李喬如鼓山服務處距離簡煥宗服務處不遠，李在今天高市議會農林部門業務質詢時提及，服務處人員發現，公母猴帶5隻小猴下山，這群猴子在服務處附近跳來跳去，根本無法控制牠們的行為。

李喬如說，柴山猴子搶人不會判罪，狗若傷人可以捕捉及結紮，流浪狗可處理，唯獨對猴子沒轍，猴子生殖能力強，2013年曾召開公聽會，當時就有不少專家建議透過結紮來降低獼猴生育力，不忍心猴子沒東西吃，建議在柴山深溝處餵養猴子，也可藉機追蹤那些母猴還沒結紮，不然猴子四處跑不好追蹤。

議員蔡金宴說，現在不時聽到獼猴跑到鬧區活動，人猴如何共處一直是難題，農業局人員教導民眾以三不政策（不碰觸、不餵食、不干擾」因應，但若獼猴入侵住家很難做到，建議編預算找動保學者了解獼猴習性，並讓柴山猴子的食物鏈有一定程度的復育，讓猴子不用跑到山下覓食，從源頭下手解決問題。

農業局長張清榮表示，柴山獼猴有特殊性，容易跟市民生活會有重疊，這段時間乾旱，可能食物鏈減少導致獼猴往山下移動找食物及水源。

李喬如追問會不會研擬幫柴山猴子結紮來解決問題，希望在市長陳其邁任內可解決猴子入侵社區的問題。張清榮說，柴山有獨立區域，不會有外來猴子，以數量來看，十幾年增加1、200隻，現在數量是1400隻左右，繁衍速度不是很快，過去他曾提出結紮但遭遇反對，應先辦公聽會聽取動保團體等各界意見，取得社會共識及中央法令允許就可以做，會邀集壽管處進一步討論。

議員蔡金宴的服務處也在柴山山下，他認為當獼猴入侵住家時，農業局人員教導民眾的三不政策很難做到。記者徐白櫻／翻攝
議員蔡金宴的服務處也在柴山山下，他認為當獼猴入侵住家時，農業局人員教導民眾的三不政策很難做到。記者徐白櫻／翻攝

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