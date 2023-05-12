高雄柴山獼猴下山覓食擾民 議員建議替「結紮」

網路流傳柴山猴子下山逛全聯超市影片，高市議員簡煥宗昨在議會提及他在服務處前目擊猴群逛大街。議員李喬如、蔡金宴今天也接續關心猴子，李提議透過結紮抑制數量，蔡則希望復育果樹，別讓猴子下山找食物。農業局長張清榮表示，柴山獼猴數量約1400隻，結紮爭議大，需要開公聽會聽取各界想法。

這兩天網路流傳「猴子逛全聯」照片，猴子坐在超市貨品層架，手裡疑似拿了一包香蕉準備享用，網友評論說是高雄柴山在地日常。

議員李喬如鼓山服務處距離簡煥宗服務處不遠，李在今天高市議會農林部門業務質詢時提及，服務處人員發現，公母猴帶5隻小猴下山，這群猴子在服務處附近跳來跳去，根本無法控制牠們的行為。

李喬如說，柴山猴子搶人不會判罪，狗若傷人可以捕捉及結紮，流浪狗可處理，唯獨對猴子沒轍，猴子生殖能力強，2013年曾召開公聽會，當時就有不少專家建議透過結紮來降低獼猴生育力，不忍心猴子沒東西吃，建議在柴山深溝處餵養猴子，也可藉機追蹤那些母猴還沒結紮，不然猴子四處跑不好追蹤。

議員蔡金宴說，現在不時聽到獼猴跑到鬧區活動，人猴如何共處一直是難題，農業局人員教導民眾以三不政策（不碰觸、不餵食、不干擾」因應，但若獼猴入侵住家很難做到，建議編預算找動保學者了解獼猴習性，並讓柴山猴子的食物鏈有一定程度的復育，讓猴子不用跑到山下覓食，從源頭下手解決問題。

農業局長張清榮表示，柴山獼猴有特殊性，容易跟市民生活會有重疊，這段時間乾旱，可能食物鏈減少導致獼猴往山下移動找食物及水源。