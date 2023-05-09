六福村狒狒事件監委調查 動保團體：應重視動物福利

東非狒狒脫逃事件發生已逾一個月，動保團體今透過監察院陳情系統向趙永清、浦忠成與紀惠容三位委員寄出陳情信，呼籲監察委員在調查六福村狒狒事件同時，更應該重視全體動物的福祉。

台灣動物平權促進會、關懷生命協會、鳥語獸躍動保團體聯合發出陳情，陳情信內容提到，林務局3月31日邀專家到六福村會勘狒狒展示區已超過一個月，訂定1個月內應完成改善防逃設施等，但至今仍未舉行下一場會勘；目前監察院監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容日前已申請自動調查。

動保團體呼籲監察院，除了狒狒區防逃措施、動物數量等勘查，更應重視六福村全園區的動物福利；包括動保團體去年曾抨擊，園區內長頸鹿10年內死了8隻，當初在記者會上也提醒過園區內狒狒放養區域內舍不足，無法檢視、隔離體弱或生病的個體；沒有足夠遮蔽設施，狒狒無法在極端天氣避寒、避暑；放養區內豐富化設施不足，導致多數狒狒無法滿足其攀爬習性。

動保團體表示，以上三項動物福利缺失在東非狒狒逃逸時仍未獲得改善，其中第一項「內舍不足」是動物園管理的嚴重缺漏除了無法保障受傷、弱勢個體的動物福利，也是造成無法盤點動物數量的根本原因。

動團認為，專業的動物園管理在休園時皆必須將動物收進內舍，除了盤點動物數量、檢視個體的健康狀況，飼育員才能進入展示區進行環境豐富化；上回會勘，專家學者強調無論用目視或科技清點均難以盤點數量 ，建議須全面捕捉；林務局仍未要求六福村增加內舍，無法長期解決狒狒數量不清、動物福利等問題。

動保團體表示，在去年即提出，六福村當時有70多種、1000多隻動物，利用動物盈利販售門票，但動物圈養環境糟，無法滿足自然習性。其中，高達43隻的保育類動物獅子、老虎甚至因數量過多長時間關養在後場，承受巨大的壓力出現刻板行為、甚至將應獨居的老虎群養導致自相殘殺。

根據「動物展演管理辦法」規定，六福村於七月底將接受兩年一次的評鑑，攸關六福村是否會被撤銷展演場所資格。動保團體認為，呼籲監察院除了狒狒展示區，更應關注六福村全體動物的動物福利。