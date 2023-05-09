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小抹香鯨才野放 又擱淺喪命

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

一頭小抹香鯨6日被人發現在苗栗苑裡的沙灘擱淺，送往基隆救傷站照顧後，7日上午野放大海，不料下午又擱淺在新北萬里沙灘死亡。海委會海洋保育署昨表示，評估醫療照護環境無法讓牠復原，回到大海或有一線生機，未料仍死亡。

這頭體長2.9公尺的雌性小抹香鯨，6日上午被發現在苑裡出水沙灘擱淺，救援團隊將牠送到基隆八斗子漁港「海之生」救傷站照護，7日上午由海巡艇載往基隆嶼海域野放。當天下午萬里沙灘又見鯨隻擱淺，比對特徵確認是野放的小抹香鯨。

海保署表示，野放前獸醫檢查，小抹香鯨外表沒明顯受傷跡象，但血液檢查懷疑有內臟器官受傷。但因牠十分敏感，屢次在救援池內暴衝，無法採取進一步檢查或醫療措施，評估人工環境無法讓牠復原，救援團隊決定盡早讓牠回到大海，或許能找到一線生機，沒想到最後仍死亡。

參與救援的中華鯨豚協會監事李宗翰說，救援團隊已盡最大能力，過程中有人提出「人道處理（安樂死）」，但討論後決定「盡人事，聽天命」，雖然生機渺茫，仍野放後如能恢復攝食能力，或許還可活命，無奈事與願違。

中華鯨豚協會表示，評估小抹香鯨生命跡象尚屬穩定，但繼續收容將因緊迫生理惡化，無法恢復，考量天候、海象與動物狀態等因素，決定7日載往基隆嶼外海野放，但很遺憾當天下午1時半發現牠再次擱淺，近5時死亡。協會昨完成解剖，希望能解答更多小抹香鯨擱淺謎團。

野放 抹香鯨 基隆嶼
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