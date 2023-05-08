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小抹香鯨聲光敏感 救治後急野放

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導
苗栗苑裡沙灘擱淺的小抹香鯨前天送往基隆救治，血液檢查顯示有潛在疾病，對聲光相當敏感，救援團隊昨天載往基隆嶼海域野放。圖／基隆市府提供
苗栗苑裡沙灘擱淺的小抹香鯨前天送往基隆救治，血液檢查顯示有潛在疾病，對聲光相當敏感，救援團隊昨天載往基隆嶼海域野放。圖／基隆市府提供

苗栗苑裡沙灘擱淺的小抹香鯨前天送往基隆八斗子漁港鯨豚救傷站，血液檢查顯示有潛在疾病，保育團隊考量牠對聲、光刺激敏感，多人照顧可能讓牠更覺得緊迫，擔心影響小抺香鯨身心狀況，決定昨一早野放。

海巡署中部分署第3岸巡隊在苑裡出水沙灘救援鯨豚擱淺，聯絡中華鯨豚協會等單位運送到八斗子「海之生」救傷站醫療照護。

小抹香鯨生性容易緊張，導致擱淺時救援特別困難，如果現場吵雜或有大動作，就可能因為過於緊迫，引發生理性崩潰而難以營救。

醫療團隊檢傷，發現小抹香鯨偏瘦，擱淺時發現有漁網切割的痕跡，呼吸有力，體力還可以，整體評估不錯，收容在救傷站確認牠的浮力及游泳能力。救援團隊徹夜守護，發現小抹香鯨在復健池游動能力尚可，但對燈光、聲音等刺激反應較大，不時出現緊迫舉尾動作，顯示焦躁不安，評估若繼續收容，對牠可能更不好，決定野放。

基隆市府聯繫娛樂漁船「名隆號」船公司，海巡署基隆海巡隊支援100噸巡防艇，昨天上午7時載小抹香鯨出海，航行約30分鐘到基隆嶼外海水深約100公尺海域野放，志工們祝福牠平安。

基隆產發處長林鼎超說，市府未來會持續優化海之生救援設備，提供鯨豚及海龜救傷服務。台灣鯨豚觀察員李昌萬隨行野放，他說，海洋野生生物救援緊急應變處理機制及保育安全網絡建構，需要政府、非政府組織合作，更需要民眾參與，擴大救援行動量能。

基隆嶼 鯨豚 抹香鯨
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