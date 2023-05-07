毛小孩最大！ 寵物航班成新商機

隨著寵物上機的規定愈來愈嚴格，提供寵物尊榮服務的私人航班愈來愈夯！寵物飼主表示，搭乘飛機時，航空公司常常要求要將寵物放在貨艙。他們擔憂通風不良、溫度失調等問題，影響寵物的健康，所以寧願選擇為寵物提供要價不菲的私人航班。

狗寶貝被當貨物？

《紐約時報》報導，許多商業航空對寵物上機都有嚴格的規定，更因航空公司規則有所不同，以致許多尺寸龐大的寵物會被視為「貨物」放在貨艙。

飼主擔憂表示，如果航班飛行過程中發生溫度失調、通風不良或者亂流等狀況，寵物可能因此受傷。根據美國交通部的數據，在過去十年中，有200多隻寵物在飛行中死亡，大多數都是狗。

根據美國獸醫學院的說法，與其他品種相比，塌鼻的犬種更容易出現呼吸困難，如果在通風不佳的地方，更有可能有生命的危險。目前美國交通部門已建議飼主認真考量，是否將巴哥、法鬥等塌鼻的犬種作為貨物來運輸。

寵物飛航有尊榮待遇

對此，許多私人飛航公司專門為寵物提供尊榮航班，不僅不會再讓寵物待在狹小的貨艙，更提供航班座位，提供上等的餐點、玩具與柔軟的坐墊等。如VistaJet US就有提供寵物航班，該企業總裁雷歐娜表示，希望能攜帶寵物旅行的民眾愈來愈多，除了狗之外，也見過獵鷹、變色龍等，需求也會隨物種有所不同。

另一間私人航空企業K9 Jets表示，攜帶寵物旅行的需求逐漸提高，目前考量增加更多的夏季航班。但為飼主提供的尊榮服務也意味著高昂的價格，部分航班的價格更高達數十萬美金，也意味著只有有錢人的寵物能享受到高級的服務。

一名新創企業顧問與愛狗人士魯夫表示，無論是價格高昂的私人航班或者限制諸多的商業航空，對飼主來說都是「痛苦」，甚至降低他帶寵物出門旅遊的意願。他說，希望航空公司能意識到商機，放寬更多限制，「我們會為我們的寵物做任何事情，就像我們會為我們的孩子做任何事情一樣。」

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