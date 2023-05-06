被遊客「報復式餵鹿餅」！日本奈良肥鹿低頭拒吃一臉厭世

日本奈良是傳統旅遊勝地，自然風景宜人之外，也有古老的神社和寺院，奈良公園便是當中的最熱門景點之一。奈良公園裡有被當地視為神聖象徵的小鹿，遊客可以購買零食仙貝（鹿餅）餵鹿，最近適逢五一黃金周假期，不少遊客都前往了探望小鹿，更是毫不吝嗇地暴餵鹿餅，但小鹿的表情卻是非常厭世，趣怪一幕令網友爆笑不已！

在疫情時期，小鹿們被拍到瘦骨嶙峋的一幕，居民也曾目擊一向棲息在奈良公園內的野生鹿群突然衝入市區，成群結隊地在馬路上奔跑、啃食路邊的草和花，甚至連民居屋前的花盆也不放過。有人分析是認為因為全球旅遊業停擺，遊客數量大減，導致沒有人餵食鹿餅，更進一步擔心牠們長期被旅客餵飼，可能已失去了覓食本能。

不過近日卻有網友在社交媒體上貼出圖片，指日前到訪了日本奈良公園探望小鹿們，當然也少不得購買鹿餅餵飼牠們，但是只見一群約8隻肥嘟嘟的小鹿們一動不動地躺在沙地上，更擺出了一副厭世的昏昏欲睡表情，旁邊有超過10個人圍觀，而地上則佈滿零零碎碎的鹿餅，似乎被遊客們以報復式暴風餵飼鹿餅，亦解釋了對零食無動於衷的鹿鹿們為何表情「厭世」。

原po笑稱「奈良的鹿吃飽喝足，完全不理鹿餅啦」，而且當他餵鹿食餅時，更被小鹿無情拒絕，反而低頭默默尋找平常已吃習慣的葉子，可見對鹿餅已經到達了膩煩的程度。

網友對鹿鹿的現況感到十分欣慰，看著牠們由瘦骨嶙峋慢慢變回健康身形甚至略胖，至少不再擔心牠們餓著肚子，笑稱「餓了3年，終於有人餵了！」、「我今天去，鹿完全不吃，我看到小孩一直逼他吃哈哈哈哈」、「哈哈日子又好過了起來」、「想想幾年前完全沒遊客牠們都在啃草地了」。不過鹿餅其實不是鹿的主食，只是零食性質，建議遊客們也要適度餵飼，切忌過量喔！

疫情期間沒有遊客，奈良小鹿暴瘦。圖/Twitter圖片

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文章授權轉載自《香港01》