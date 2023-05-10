他暖心照顧幾十隻浪貓 放飯時間到「毛球瀑布瞬間噴出」塞滿地找不到空隙

大陸社群平台微博上近日流傳一段影片，內容是江蘇一名滿頭白髮的爺爺在鏡頭前展示平時自己照顧的數十隻流浪貓放飯時間的壯觀場面，一打開門就有超多隻肥肥胖胖的貓貓湧入畫面中，爭先恐後的朝著飼料跑去，爺爺的善舉更讓不少網友直呼好感動。

從影片中可以看到，男子打開門的瞬間直接湧現了「貓咪瀑布」，數十隻不同花色與品種的浪貓蹦蹦跳跳地湧向地上擺放的飼料開始大快朵頤，模樣看起來相當滿足。原來，影片中這名白髮蒼蒼的爺爺熱衷於收養照顧流浪貓，「萬貓奔騰」的壯觀場景也讓不少網友看傻眼。

影片被分享到網路上後，累積超過7.5萬次觀看次數，吸引許多網友湧入留言直呼「這得需要多少口糧呀？」、「歡樂的心一擁而上～」、「貓貓各個油亮亮的一看就是養的很好」、「好人一生平安長壽！！」、「每個都豎起尾巴，看著挺有活力的」、「這是積大德啊」、「貓貓隊出發」、「要是晚一秒就餓死啦XD。」