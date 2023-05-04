花枝繁殖祕密 可預約參觀

大自然有許多動物讓人嘖嘖稱奇。最近網路上流傳一段影片，國外動保組織救護人員在草地上發現一隻長相特殊的生物，牠全身上下有著黑色條紋、背上有黑色鬃毛、臉部則像是狗狗的樣子，身體卻長得很像馬，帶回收容所安置後就連獸醫也不知道這是什麼品種的動物。

2023-05-03 17:00