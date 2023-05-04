聽新聞
test
0:00 / 0:00
花枝繁殖祕密 可預約參觀
台灣北部和東北部海域是俗稱「花枝」的虎斑烏賊主要棲地，新北市府與海洋大學在新北海洋資源復育園區繁殖復育，可預約參觀花枝交配歷程。海大養殖系助理教授徐德華表示，雄性花枝在繁殖季全身布滿老虎斑紋，深咖啡體色及白色橫紋明顯，以「頭對頭」方式繁殖下一代，雄性花枝會將精蟲莢放在雌性花枝口器周圍的膜內，幾小時內雌花枝就開始產卵。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言