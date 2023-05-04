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花枝繁殖祕密 可預約參觀

聯合報／ 記者游明煌
圖／新北漁業處提供
圖／新北漁業處提供

台灣北部和東北部海域是俗稱「花枝」的虎斑烏賊主要棲地，新北市府與海洋大學在新北海洋資源復育園區繁殖復育，可預約參觀花枝交配歷程。海大養殖系助理教授徐德華表示，雄性花枝在繁殖季全身布滿老虎斑紋，深咖啡體色及白色橫紋明顯，以「頭對頭」方式繁殖下一代，雄性花枝會將精蟲莢放在雌性花枝口器周圍的膜內，幾小時內雌花枝就開始產卵。

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