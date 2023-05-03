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【動物冷知識】就是不要當公公！河馬絕技「縮陽入腹」40公分 誓死守護蛋蛋

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？抹香鯨居然被稱為「精蟲鯨魚」！

為什麼呢？今天一起來讓我們看看動物羞羞的冷知識吧！




抹香鯨的腦袋是目前已知與已滅絕動物中最大的！體積可達八千立方公分，重約7.8公斤，超過人類大腦的五倍重！

他們頭部空腔中有超過1000公升的鯨蠟（鯨腦油）保護著。一些生物學理論認為，抹香鯨可能用鯨蠟來回聲定位或者控制潛浮。鯨蠟因其白色的結晶摸起來很堅固但又有些油的緣故，可用來製成化妝品、皮革保養油、潤滑油等，此外還可製成蠟燭。




通常蛋蛋越大的動物，他們的配偶競爭就越激烈。雄性的巨鼠狐猴們為了與其他同類競爭，一整年都是發情期，都在瘋狂與雌性交配，也才因此造就出他們的「巨蛋」。




河馬結紮是非常困難的事情，即使到了現在有更好的找出他們蛋蛋的方式，但執行上依然困難！

首先須先將河馬麻醉，之後讓河馬側躺，並將一隻腿用繩子拉起來。上述處理好後，接著就是利用超聲波設備找出他的蛋蛋位置，然後按摩腹部讓蛋蛋出來並切除。過程中河馬可能又再次縮蛋蛋，就必須再次開啟超聲波找蛋蛋並切除。

真的是頑皮蛋！

參考連結：123

河馬 抹香鯨 結紮
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