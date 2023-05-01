沒用又難看 嘉義市議員批寵物公園狗便箱變「蚊子箱」

嘉義市議員郭定緯上午在市議會定期會上表示，不是每位市民都可以用到寵物公園，也因此公園的狗便箱更顯得重要，但是他實際查看公園「狗便箱裡都沒有狗便袋」，反而成了「蚊子箱」，而且箱子斑駁難看，在公園裡顯得相當突兀。建設處長田長沛表示，會要求人員加強巡查補滿，也呼籲民眾適量取用。

郭定緯表示，市府在東區綠映水漾公園成立寵物公園，立意良善，但實際上不是每個市民都可以使用到寵物公園，飼主常帶寵物到公園，所以公園的狗便箱設施也很重要，但是他實際上去嘉義、文化、中央、宣信、河濱等公園狗便箱發現都沒狗便袋，有如蚊子箱，在中央廣場公園甚至連狗便箱都不見了，有市民表示從沒看過狗便箱裡有狗便袋過？

郭定緯也質疑狗便箱的美觀程度，不僅箱子主體破損嚴重，就連英文告示也只是用影印紙張貼上去，他強烈要求建設處應該要加強人員巡視狗便袋的頻率，並且針對各公園的狗便箱全面性的整理，讓狗便箱發揮真正的效用。

建設處長田長沛表示，中央廣場公園裡的狗便箱不見了會去了解，外觀不美也會一併進行檢討調整。平常工作人員會不定期巡視補充狗便袋，但發現有民眾一次拿很多，呼籲民眾適量取用。