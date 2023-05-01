快訊

「達人」網購4萬元機票未含託運再付2萬5 他做2動作激怒網：是凸槌達人嗎

欣興傳放無薪「圓夢假」 勞動部說重話：搞奇怪名目也沒用、違法就罰

全程閩南語對答 郭台銘南部搏感情：不要喊郭董，叫我「阿銘」

沒用又難看 嘉義市議員批寵物公園狗便箱變「蚊子箱」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員郭定緯指出公園裡的狗便箱形同虛設，有如「蚊子箱」。圖／嘉義市議員郭定緯提供
嘉義市議員郭定緯指出公園裡的狗便箱形同虛設，有如「蚊子箱」。圖／嘉義市議員郭定緯提供

嘉義市議員郭定緯上午在市議會定期會上表示，不是每位市民都可以用到寵物公園，也因此公園的狗便箱更顯得重要，但是他實際查看公園「狗便箱裡都沒有狗便袋」，反而成了「蚊子箱」，而且箱子斑駁難看，在公園裡顯得相當突兀。建設處長田長沛表示，會要求人員加強巡查補滿，也呼籲民眾適量取用。

郭定緯表示，市府在東區綠映水漾公園成立寵物公園，立意良善，但實際上不是每個市民都可以使用到寵物公園，飼主常帶寵物到公園，所以公園的狗便箱設施也很重要，但是他實際上去嘉義、文化、中央、宣信、河濱等公園狗便箱發現都沒狗便袋，有如蚊子箱，在中央廣場公園甚至連狗便箱都不見了，有市民表示從沒看過狗便箱裡有狗便袋過？

郭定緯也質疑狗便箱的美觀程度，不僅箱子主體破損嚴重，就連英文告示也只是用影印紙張貼上去，他強烈要求建設處應該要加強人員巡視狗便袋的頻率，並且針對各公園的狗便箱全面性的整理，讓狗便箱發揮真正的效用。

建設處長田長沛表示，中央廣場公園裡的狗便箱不見了會去了解，外觀不美也會一併進行檢討調整。平常工作人員會不定期巡視補充狗便袋，但發現有民眾一次拿很多，呼籲民眾適量取用。

寵物 嘉義 蚊子
春天帶毛孩賞花郊遊去～分享照片就有機會獲得超萌寵物小物！
點我前往：https://reurl.cc/WDV0Yy

延伸閱讀

嘉義公園遊具備查僅42.3% 議員建議先拆除

嘉義鳳梨盛產好吃又便宜 青農力拚轉型加值

毅然放棄穩定公職 茶農三代青創投入時尚茶館

工商建研會和溫蘋基金會攜手助學 連續12年6000學子受惠

相關新聞

開車路上偶遇浪汪！確認過眼神「發現是失蹤1年的愛犬」雙雙淚崩：一起回家

大陸社群平台微博上流傳一段感人影片，內容是有隻走失的拉布拉多犬脖子上掛著項圈、全身髒兮兮的獨自在街上遊蕩，沒想到卻戲劇性的巧遇分離一年的主人，而看見愛犬的飼主也不敢相信自己的眼睛，趕緊打開車門讓失蹤好久的毛孩跳上車回家，感人畫面讓不少網友看了相當不捨。

屁妹拿香蕉「要餵不餵」騙大象4次！下秒制裁降臨當場噴飛 畫面極度舒適

所有的動物都值得人類善待。最近一段影片在網路上瘋傳，一名女子到野生動物公園觀光，她手上拿著香蕉準備要餵食大象，結果女子一連串要餵不餵超屁行為惹火大象，大象吃不到食物直接氣到把女子頂飛，女子玩過頭自食其果的畫面讓不少網友直呼療癒。

20幾名「免費除草工」清晨闖庭院！吃完buffet還排隊求加菜 連貓皇都看傻

睡醒看到這狀況真不知道該哭還是笑。一名女子某天起床後發現自家院子來了一群「免費除草工」，大陣仗20多隻綿羊入侵讓她傻爆眼，立刻拍下照片上傳到網路上，呼籲如果有人的綿羊走丟了趕快來找她認領。

認養特定流浪犬送保險 屏縣今起提供每隻3000元補助

為提升民眾認養收容所犬隻意願，屏縣府與農委會推出「認養寵物送保險」專案，今起到今年2023年11月30日，民眾到屏東縣公...

影／南投又傳鱷魚出沒！40公分長眼鏡鱷被捕落網

南投埔里又傳鱷魚出沒，前天有民眾通報當地媽祖廟附近圳溝有鱷魚，消防人員到場成功緝捕，經查應是眼鏡凱門鱷，其身長約40公分...

網傳獼猴緊抓小貓不放 新北動保處：將誘捕救援

有網友發文求救，指稱新北市汐止區有猴子緊抓小貓不放，「小貓已經虛弱三天沒吃沒喝」。新北市動保處今天表示，將會同里長勘查獼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦