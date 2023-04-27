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影／海生館海兔成登熱搜生物 遊客捕捉難得繁衍畫面

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
海兔是雌雄同體生物，時序進入交配季節，屏東海生館飼育的染斑海兔交配並產卵。圖／海生館提供
海兔是雌雄同體生物，時序進入交配季節，屏東海生館飼育的染斑海兔交配並產卵。圖／海生館提供

今年是兔年，屏東海生館飼育的染斑與截尾2種海兔，也成為親子遊客熱搜的年節應景海洋生物，時序進入海兔繁殖季，2種海兔不約而同交配並產卵，遊客驚喜捕捉到難得一見的海兔交配畫面；館方說，近年受氣候變遷影響與掠食者吞食，海兔產卵量雖高，但能存活的極少，數量逐漸減少中，藉此也讓遊客了解海洋保育與環境議題，讓生物永續共存。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，海兔是棲息在潮間帶與亞潮帶海域的軟體動物，在分類階層中，屬於後鰓亞綱無盾目海兔科的海洋生物，也是海蛞蝓家族一分子； 全世界被紀錄的海兔種類約有37種，台灣約有11種，墾丁、澎湖、東北角等潮間帶與亞潮帶海域都看到，海生館引進飼育的染斑與截尾海兔，也是兔年熱門的年節應景海洋生物。

他說，和海狗、海豹、海獅不同，海兔和陸上的兔子不大相關，體色為融入環境的棕褐色，特徵是頭頂有對嗅角，身體從尖而瘦長拉至體寬的尾部，因像小白兔側面而得名，是軟體動物腹足綱海兔目海兔科，沒有毛茸茸外表與可愛的大眼睛，頭頂「大耳朵」是「嗅角」，用以感覺環境中的氣味與變化，除了身上會產生大量黏液外，受到刺激時會展開化學防禦。

他說，海兔是雌雄同體生物，進入交配季節，可看見海兔排成一列相互交配異體受精的畫面；牠任把卵產在堅硬底質或岩石上，卵團的形狀似一團泡麵，有點像不小心倒入海中的廚餘，，卵團數量有數百萬顆的卵，因大多數會被大小型生物吞食，所以提高產卵數量與次數，以確保孵化率，稱為「卵海戰術」，但也面臨氣候變遷的生存考驗。

今年是兔年，屏東海生館飼育的染斑與截尾2種海兔，也成為親子遊客熱搜的年節應景海洋生物，頭頂有對嗅角，身體從尖而瘦長拉至體寬的尾部，因像小白兔側面而得名。圖／海生館提供
今年是兔年，屏東海生館飼育的染斑與截尾2種海兔，也成為親子遊客熱搜的年節應景海洋生物，頭頂有對嗅角，身體從尖而瘦長拉至體寬的尾部，因像小白兔側面而得名。圖／海生館提供
海兔是雌雄同體生物，時序進入交配季節，屏東海生館飼育的染斑海兔交配並產卵。圖／海生館提供
海兔是雌雄同體生物，時序進入交配季節，屏東海生館飼育的染斑海兔交配並產卵。圖／海生館提供

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