飼主帶狗西子灣戲水「硬拉進海裡還強壓頭」 網怒：虐狗吧

很多人養寵物，都喜歡帶牠們出遊。有位網友在西子灣海邊看到一家人帶小黑狗到沙灘玩水，小黑狗明顯怕水，一直掙扎想上岸，飼主卻很粗魯把狗狗往海裡拉，網友拍下疑似虐狗影片，引起熱議。

原po在爆料公社發布影片，說他在西子灣看海，這家人一開始還沒什麼，玩到後來行為誇張，他看到小黑狗不斷反抗想回岸上，黃衣女子還不斷用牽繩勒牠脖子，甚至還做出壓頭強迫游泳的動作。

原po看不下去，跑去向海灘管理員投訴，管理員疑似不想管，竟回稱「小孩子不懂事沒關係？」原po很不滿，認為現場「明明都是大人，哪來的小孩子？」

後來疑似飼主不滿原po多管閒事，跑來對他嗆聲問「混哪裡」，還說小狗是「天生游泳高手」，所以這樣沒關係。原po很氣，指出影片為證，明顯可以看出小黑狗很排斥游泳，看起來很害怕，呼籲飼主能好好愛惜毛小孩。

不少人替小黑狗擔心，「好可憐」、「在外面都這樣了，在家想必一定更慘」、「是沒東西玩？跑去欺負狗狗？這社會到底怎麼了？」、「換個主人會更好」、「這隻狗要去急診，水太鹹了」。

飼主這種自以為「狗狗愛游泳」的行為，更讓網友拳頭硬了，「黑狗：沒看到本汪想上岸嗎？」「狗都想逃開了，這個可以報警，已構成虐狗」、「根本就是硬強迫狗跟你們玩水吧！傻眼耶」、「狗不是每隻都愛水懂水性，影片中的狗已經很害怕的想逃離水中了！希望他們也可以體驗一下那隻狗的處境！」