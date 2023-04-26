【動物冷知識】是嘴巴還是屁股？海產店涮嘴「龍珠」到底是魷魚哪個部位？

哈囉大家好，我是帽帽！

「龍珠」是台灣普遍可見的料理，但你知道「龍珠」是什麼動物嗎？收集7顆可以召喚神龍嗎？（當然不行！

今天我們一起來看看動物的料理冷知識吧！









海膽是非常昂貴的食材，以前海膽因為以海帶為食造成養殖海帶賣相不佳，早期被視為海帶養殖業的害蟲。直到二戰後，日本人發現海膽的美味，開始以海膽為食材用於壽司與蓋飯上，或直接生食、烤來吃。

大多國家都會食用海膽，但日本為大宗。日本每年消耗50,000噸海膽，佔全球產量的80%以上。日本對海膽的需求引發了過度捕撈的擔憂。









豬的上顎軟骨因外觀是一層一層堆疊的很像樓梯，又被稱為「豬天梯」，吃起來彈牙脆口，含有豐富的膠質。









早期「龍珠」被視為廢棄物，在料理魷魚的過程中割除後便丟棄，後來有攤商將「龍珠」油炸或煮湯羹。自1990年代起，台灣雲林、嘉義地區開始嚐鮮食用，再經過電視台飲食節目採訪報導，現在已是台灣著名小吃之一！

有些人認為魷魚的嘴與排泄口是同一個口，所以龍珠也是魷魚便便的地方，其實是不對的！頭足綱動物的嘴巴通常位於頭部的下方、觸手的集合點，另外在頭部另一側有一個名為「虹吸管」的器官，是他們的排泄口，他們也是從這個孔噴出墨汁嚇阻敵人的！

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