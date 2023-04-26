影／不養了！清境農場將22頭安格斯牛全送走 原因曝光

政府推動淨零排放，南投仁愛清境農場為降低場內碳排量，決定結束逾一甲子的飼養牛隻業務，今將22頭安格斯牛送往屏東牧場，藉此降低進口草料使用及運輸碳排，原牧牛區將供羊隻輪牧及植樹，盼增加自然碳匯，為環境減碳盡一分力。

清境農場指出，清境牛隻飼養可溯自1960年代，為安置從異域到清境新故鄉的榮民與滇緬義胞，推動畜產計畫，迄今逾一甲子，隨農場轉型成觀光牧場，綿羊取代牛隻與遊客互動，評估其階段性任務結束，且考量環保，決定結束養牛業務。

清境農場場長林中行說，飼養牛群是高排碳產業，因牛隻消化時會排出不少甲烷，換算為每公斤牛肉，其碳排約達60公斤二氧化碳當量，是綿羊2.5倍，考量淨零永續決定結束牛隻飼育，可大幅降低畜牧區塊約30.6%二氧化碳當量的排放量。

清境農場為此接洽屏東的專業畜牧場，將場內剩餘的22頭安格斯牛出售，今天將牛隻全數送往該牧場安置飼養，也宣告逾一甲子的牛隻飼育業務正式走入歷史，原牧牛區規畫擴充成羊隻輪牧空間及植樹，藉此降低進口草料使用及運輸碳排。