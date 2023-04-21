迷路雪橇犬衝派出所蹭飯！乖乖陪巡邏超聽話 警笑：飼主晚1天來就收編當警犬

「雪橇三傻」可不見得真的傻。日前一段影片在網路上流傳，一隻阿拉斯加雪橇犬迷路跑到警察局，這段期間跟派出所警察待了十天的時間，相當乖巧聽話，本來以為主人沒要找狗，還好在第十一天主人終於來把狗狗領回，警察打趣的說「再晚一天都要收編當警犬了」。

綜合陸媒報導，大陸浙江省舟山市朱家尖派出所的員警日前在路上帶回一隻疑似迷路的阿拉斯加雪橇犬，因為狗狗狀態看起來非常好，員警馬上判定這隻狗狗應該是不慎迷路或是貪玩離家的孩子，就暫時讓牠在警局住下，等待飼主來領回。

這隻阿拉斯加雪橇犬與大家刻板印象中的「雪橇三傻」相當不一樣，在警局待的這段期間相當乖巧聰明，而且還十分聽話，完全沒有展現出雪橇三傻愛調皮搗蛋的模樣，甚至會跟著員警一起出去巡邏。十天過後，這隻阿拉斯加雪橇犬的飼主終於到派出所領回狗狗，飼主表示本來不抱希望可以找到，沒想到警察把狗狗照顧這麼好，「真是太感謝了」。

派出所警察打趣的說，這隻阿拉斯加雪橇犬乖巧聽話的異於常狗，「飼主要是再晚一步到，他們本來是打算將牠收編為警犬的」。影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「乖到可以直接收編，就知道牠有多聽話」、「狗狗差點就有班可以上了」、「原來還可以中途收編呀」。