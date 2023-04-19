爽嗑零食沒發現背後殺手逼近！白虎撲倒瞬間「突定格滑倒」 他驚險逃死原因曝

危機一瞬間！最近一段影片瘋傳，一名男子肆無忌憚的坐在白色老虎前方吃東西，後面的白老虎緊盯著男子，慢慢一步一步上前想要將其作為獵物撲倒，結果正要撲上去的時候突然像是定格一樣突然撞上去落空，原來是男子與老虎中間有一塊擦得太乾淨的玻璃才讓老虎失手。

綜合陸媒報導，大陸一名穿白衣的男子14日到北京一間動物園觀光，只見白衣男悠閒的坐在白老虎展示區吃東西，彷彿完全不怕身後有一隻虎視眈眈的大貓，白虎將男子當作獵物，目光凶狠的緊盯並放慢腳步接近男子，想要趁男子不注意的時候將其撲倒。

眼看白虎即將把男子拿下，卻像是突然出現一塊隱形牆壁一樣阻擋老虎的攻擊，老虎瞬間像是撞上某個東西一般滑下去，宣告狩獵大失敗。影片曝光後吸引超過139萬人觀看，網友留言表示「是誰把玻璃擦這麼乾淨的」、「老虎以為獵物唾手可得，卻忘記有一塊玻璃擋住自己」、「真的完全看不出有玻璃」、「在荒郊野外真的不要背對猛獸，很危險的」。