豹生第一次照鏡子！「雪山之王」被自己長相嚇到 下秒露自戀微笑：我怎這麼帥

被自己帥到嚇到？日前一段可愛的影片在網路上瘋傳，野生動物保育區中一隻雪豹看到巡護員放置的一個小鏡子感到相當好奇，豹生第一次見到鏡子的牠一直不斷對鏡子裡的自己東看看西看看，甚至露出陶醉的笑容，就像在說「我怎麼這麼帥」。

綜合陸媒報導，大陸青海海晏甘子河鄉野生動物保育區的紅外線相機近日捕捉到一段有趣畫面，擁有「雪山之王」之稱的一隻雪豹經過一塊石頭旁邊時突然被吸引住目光，原來石頭附近有巡護員放置的一個小鏡子，雪豹第一次見到鏡子很是好奇，就這樣站在鏡子前面好奇打量不肯離開。

從影片可以看到，雪豹認真的盯著鏡子裡面的自己，不時東瞧瞧西瞧瞧，發現鏡子裡面還有另一個自己感到相當有趣，尾巴不斷晃來晃去，甚至還從一臉正經的表情變成微笑的模樣，就像是在說「我的天，我怎麼長這麼帥」。

影片曝光後吸引超過235萬網友觀看，網友留言表示「沉迷於自己美貌的雪豹」、「雪豹應該沒發現鏡子裡面那隻豹其實就是自己」、「雪豹界也有自戀狂」、「雪豹雖然一直在看鏡子，但有沒有注意到牠都沒正眼看過鏡子裡面的自己一眼，都只是斜眼偷瞄，應該是覺得自己帥到不忍直視吧」。