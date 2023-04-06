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影／飛越南半球到台灣 燕鴴「愛愛」珍貴畫面曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
3級保育鳥禽燕鴴是台灣的夏候鳥，遠從南半球澳洲飛到台灣繁殖下一代，鳥友拍下難得的交尾畫面。圖／拍鳥俱樂部潘百村拍攝、黃蜀婷提供
3級保育鳥禽燕鴴是台灣的夏候鳥，遠從南半球澳洲飛到台灣繁殖下一代，鳥友拍下難得的交尾畫面。圖／拍鳥俱樂部潘百村拍攝、黃蜀婷提供

3級保育鳥禽燕鴴是台灣代表性夏候鳥，遠從南半球澳洲飛到台灣繁殖下一代，尋找適合的沙地孵育下一代，繁殖季從3月底持續到8月，常棲息在蔗田、雜作旱地，今年還不到3月底燕鴴就來到台灣，有鳥友在台南一處農場記錄到一對燕鴴交尾，很特別珍貴。

「真的很難得！」拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，拍鳥俱樂部會員潘百村在一處農場從上午開始守候，這對燕鴴好像在談戀愛般，表現很多親暱動作後，在下午2點多開始交配，鳥類交尾通常很短被形容為「3秒交」，必須很專注及反應快速，才能能夠記錄到難得的燕鴴交尾畫面，她拍鳥類生態多年，也是首次看到，很精彩特別的畫面。

黃蜀婷表示，燕鴴是不普遍的夏候鳥，保育等級被列為「珍貴稀有」。燕鴴尾羽開叉飛行時好像是燕子，故而得名。常小群棲息於農業地帶、休耕田、砂石、沼澤、海岸、沙岸等地區並以昆蟲為食。

黃蜀婷指出，4月份起夏候鳥陸續飛抵，燕鴴是最具代表鳥類之一，今年還不到3月底台南就見到燕鴴也意味著台灣地區逐漸進入夏季了。

黃蜀婷表示，燕鴴常是小群或單獨出現在海岸附近的砂石地、農田、旱地、沼澤、河床地帶，牠們會成群飛翔在空中捕食飛蟲，落地時，站立挺直。因為牠築巢在地面，所以也常見牠們蹲伏在地上，抱卵期可以見到親鳥的跛行、擬傷行為，或是在巢的上空激烈的鳴叫，甚至會俯衝驅趕入侵者，真是偉大的父母！

燕鴴體長約24公分，背部茶褐色，嘴黑色，喉部乳黃色，外圍有一類似絡腮鬍的黑圈，尾羽長，呈深叉狀，像穿了燕尾服般的相當好認，通常牠們每年4月間會抵達台灣繁殖，10月間雛鳥長大後再一起離開，為典型夏候鳥。

黃蜀婷說，燕鴴也面臨棲地變少，以及野狗的威脅，長途跋涉飛來到台灣繁衍下一代，需要大家共同守護環境保護生態。

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