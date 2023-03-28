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汪洋飛行太疲憊 灰面鵟鷹「借宿」船隻休息

中央社／ 高雄28日電

正值灰面鵟鷹北返之際，有民眾在海上拍到一群灰面鵟鷹停在船隻上「借宿」的有趣畫面。高雄市野鳥學會表示，鳥類遷徙充滿挑戰，在汪洋大海，體力不足就得尋求落腳處。

拍攝者林先生今天對中央社記者表示，3月24日傍晚約6時，天色漸暗，航行在巴士海峽及台灣西南海域附近，離陸地有段距離，這時突然發現船舷周遭有大量疑似灰面鵟鷹的鳥類盤旋並在甲板停駐，數量多達數十隻。

林先生說，這在他10年的海上航行經驗很少見，大多是海鷗或海鳥停留在船上，首次見到如此數量的灰面鵟鷹在船上休息，因此特別用手機拍照記錄。牠們夜間在甲板舷邊休息，隔日清晨即自行離去，應該是路過借宿一晚。

這張照片在網路引起熱議，不少鳥友轉發分享。有網友笑說，鳥想「搭便船」，但萬一船是開反方向，恐怕還得多飛一段路。也有網友說，有聽過在船上工作的人說有見過鳥「搭便船」，但這次有照片為證，且還是灰面鵟鷹，相當難得。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海接受中央社記者訪問表示，「搭便船」的鳥類是灰面鵟鷹，3、4月正值灰面鵟鷹北返之際，鳥類在遷徙過程中遇到體力不足或惡劣天候，會尋找落腳休息處補充體力。

林昆海說，這張照片說明了鳥類遷徙的艱困與挑戰，若有陸地，鳥類可停駐休息，但若在汪洋大海，沒有可供停靠處，只好「搭便船」稍作休息，雖然知道船上有人類，但「太累了，也顧不得人了」。

林昆海說，如果在大海中飛行，體力不濟，又無法休息，就有可能落海而死。這群灰面鵟鷹就是很累才停靠在船上，如果民眾在船上碰到鳥類「借宿」，可以盡量不要打擾，牠們休息後，就會自行離去。

灰面鵟鷹
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