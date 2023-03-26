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5米巨蟒卡馬桶！女子崩潰求助 捕蛇人1招KO

香港01／ 撰文／喬納森
泰國1名女子在家中的馬桶發現神秘黑影，細看原來是一絛蟒蛇的頭部，於是急找捕蛇人員到場。影片截圖
泰國1名女子在家中的馬桶發現神秘黑影，細看原來是一絛蟒蛇的頭部，於是急找捕蛇人員到場。影片截圖

廁所突然冒出蛇頭，實在嚇壞人！泰國1名女子在家中廁所，發現馬桶內有一道黑影，細看之下原來是一顆蟒蛇蛇頭，嚇得她立即致電求救，捕蛇人到埸發現是一條大蟒蛇，不過卻拉牠不出來，最後花了半小時，並且將整個馬桶拆掉才成功捉蛇，將牠帶回野外放生。

綜合外媒報道，泰國1名女子在家中的馬桶發現神秘黑影，細看原來是一絛蟒蛇頭部，於是急找捕蛇人員到場。她其後在TikTok分享了3段十分驚人的影片，畫面中可見一條約5米的蟒蛇卡在馬桶，動彈不得，水管被堵塞。而捕蛇人員接報趕到現場後，試圖用捕蛇夾將蟒蛇拉出，但不成功，蟒蛇被卡得死死的，一動也不動，停駐在馬桶及水管內，捕蛇人員也「冇晒符」。

最後他們決定將馬桶整個拆掉，並與蟒蛇進行一場搏鬥，十分使勁才能拉出蟒蛇卡在水管的身體，並將蛇跟馬桶一併扛出家門外，蟒蛇才投降，自行滑出馬桶，在地上扭動。

捕蛇人員於是趁機捉住蟒蛇，再將牠放入袋內，將之帶到野外放生。整個捕蛇過程耗費30分鐘。至於家中突然出現巨蟒，女子感到十分驚訝：「新聞看得多，想不到竟會出現在我眼前。」

由於捕蛇過程相當曲折兼惹笑，影片在網上瘋傳，引來不少網民留言：「不明白為什麼常常會在馬桶裏看到蛇」、「我很好奇牠是怎麼進去的，吃人類的大便嗎？」、「蟒蛇總是對馬桶情有獨鍾」。

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文章授權轉載自《香港01》

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