小白被拴在院子裡惹路人質疑 主人無奈「貼告示附圖」解釋狗狗被綁原因：別再問了

毛小孩的權益越來越受到重視，除了遏止虐待動物的情形發生之外，也越來越多人重視寵物生活的環境、飲食與身心健康。近日四川就有名飼主似乎不堪路人總是懷疑他沒有善待狗狗，最後乾脆貼出聲明，證明自己是「事出有因」。

畫面中一隻白狗被拴在一戶人家的狗屋旁，正當網友們疑惑為什麼狗狗在自家圍籬裡還要用狗鍊綁起來時，仔細一看，可以看到圍欄上貼了一張白色告示，上頭解釋了狗狗被栓起來的原因。只見告示上幽默寫著「Q：為什麼把旺財拴起來？A：因為牠學會了翻牆」飼主還特別附上監視器畫面，正是「旺財」翻越圍欄的影像。

網友們笑說主人特別貼上告示還附上監視器影像，應該是真的被問怕了。圖/翻攝自微博

該名飼主表示狗狗是因為學會了翻牆，不得已才把牠拴起來。圖/翻攝自微博

網友們看到這一幕都不禁被飼主的舉動給逗樂，紛紛留言笑說：「有圖有真相」、「主人肯定被路人問煩了」、「主人是個有趣的靈魂」表示飼主為了澄清自己沒有虐待狗狗，還特地附上證據，看來愛犬的調皮搗蛋給自家主人過去造成不少困擾呢！