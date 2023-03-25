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獨臂獼猴溫柔幫小貓抓蝨子 翻半天「發現找錯對象」滿臉問號：猴生好難…

聯合新聞網／ 綜合報導
猴子在貓咪身上翻找半天卻一無所獲，不禁露出困惑的表情。圖/翻攝自微博
猴子在貓咪身上翻找半天卻一無所獲，不禁露出困惑的表情。圖/翻攝自微博

許多人應該都曾在電視或動物園看過這樣的景象：獼猴群裡猴子們會互相在對方身上抓蝨子。而在微博上就有一段影片，是一隻猴子可能找錯了抓蝨子的對象。

畫面中虎斑貓正低頭吃飯，而一隻猴子則默默蹲在牠身後，貼心地幫貓咪抓蝨子。只見獼猴溫柔地將虎斑貓身上的皮毛一一撥開，細心的模樣就像在照顧自己的小孩，一貓一猴看起來相當親近。然而最後獼猴卻似乎「抓了個空」，沒在貓咪身上找到半隻蝨子不禁讓牠露出困惑的表情。

有網友認出影片裡的獨臂猴是浙江寧波寺廟的「星星」。圖/翻攝自微博
有網友認出影片裡的獨臂猴是浙江寧波寺廟的「星星」。圖/翻攝自微博

大家看到這一幕紛紛在底下留言：「開始懷疑猴生」、「貓：？」、「在猴子臉上看到了慈祥」也有網友一眼認出影片中的猴子是浙江寧波羊祜殿的「星星」，被捕獸夾夾斷手臂的星星，一直被寺裡83歲的師太照顧和餵養，似乎也因此變得慈眉善目起來，而這支影片也讓不少人為牠耐心幫貓咪打理的模樣給打動。

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