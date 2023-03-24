聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北動物園繁殖技術大突破 三葉枯葉蛙小蛙成功上岸
台北市立動物園距離上次三角枯葉蛙繁殖產卵，迄今已有5年之久，去年嘗試繁殖，10月18日產下一窩多達上千顆卵的卵團，保育員又驚又喜，肩負照料重責，今年2月首次迎接成功上岸的小蛙，也代表動物園的繁殖技術有重大突破，目前水缸還有約600隻蝌蚪準備登陸。
動物園兩棲爬蟲動物館的箭毒蛙房，是園區繁殖箭毒蛙繁殖的重鎮，羅地島蛇頸龜育幼、紅眼樹蛙，以及三角枯葉蛙也加入物種繁殖行列。
園方5年前繁殖三角枯葉蛙產卵未果，去年嘗試繁殖，直至10月18日順產逾千顆卵的卵泡。即便箭毒蛙房有自動化設備，可減輕照養負擔，大量蛙卵仍難以如國外採精緻化照顧，因此保育員楊志平參考國外及5年前繁殖產卵的經驗照養，今年2月10日喜迎動物園史上首次的三角枯葉蛙小蛙上岸。
動物園說明，三角枯葉蛙的蝌蚪從孵化到變成小蛙需要3個半月，期間從鰓變成肺、尾巴收回到身體裡的轉變階段，歷經約7天才會完成，此時剛上岸的小蛙會停止進食，養精蓄銳以迎接下一階段。
在三角枯葉蛙蝌蚪轉換成小蛙的過程，楊志平觀察到三分之一的個體於這段時間死亡，雖然自然環境本就有發育不良或被掠食者捕食的情形，但突然增加的死亡率仍值得檢討與精進。
動物園表示，今年2月首次迎接成功上岸的小蛙，也代表台北市立動物園在三角枯葉蛙繁殖技術有重大突破，目前箭毒蛙房已有200多隻個體成功上岸，水缸還有約600隻蝌蚪準備登陸。希望這批小蛙順利長大，未來能在兩棲爬蟲動物館放展與大家見面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言