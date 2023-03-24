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台北動物園繁殖技術大突破 三葉枯葉蛙小蛙成功上岸

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園照養的三角枯葉蛙，去年10月陸續產下上千顆卵的卵團。圖／動物園提供，詹德川攝影
台北市立動物園照養的三角枯葉蛙，去年10月陸續產下上千顆卵的卵團。圖／動物園提供，詹德川攝影

北市動物園距離上次三角枯葉蛙繁殖產卵，迄今已有5年之久，去年嘗試繁殖，10月18日產下一窩多達上千顆卵的卵團，保育員又驚又喜，肩負照料重責，今年2月首次迎接成功上岸的小蛙，也代表動物園的繁殖技術有重大突破，目前水缸還有約600隻蝌蚪準備登陸。

動物園兩棲爬蟲動物館的箭毒蛙房，是園區繁殖箭毒蛙繁殖的重鎮，羅地島蛇頸龜育幼、紅眼樹蛙，以及三角枯葉蛙也加入物種繁殖行列。

園方5年前繁殖三角枯葉蛙產卵未果，去年嘗試繁殖，直至10月18日順產逾千顆卵的卵泡。即便箭毒蛙房有自動化設備，可減輕照養負擔，大量蛙卵仍難以如國外採精緻化照顧，因此保育員楊志平參考國外及5年前繁殖產卵的經驗照養，今年2月10日喜迎動物園史上首次的三角枯葉蛙小蛙上岸。

動物園說明，三角枯葉蛙的蝌蚪從孵化到變成小蛙需要3個半月，期間從鰓變成肺、尾巴收回到身體裡的轉變階段，歷經約7天才會完成，此時剛上岸的小蛙會停止進食，養精蓄銳以迎接下一階段。

在三角枯葉蛙蝌蚪轉換成小蛙的過程，楊志平觀察到三分之一的個體於這段時間死亡，雖然自然環境本就有發育不良或被掠食者捕食的情形，但突然增加的死亡率仍值得檢討與精進。

動物園表示，今年2月首次迎接成功上岸的小蛙，也代表台北市立動物園在三角枯葉蛙繁殖技術有重大突破，目前箭毒蛙房已有200多隻個體成功上岸，水缸還有約600隻蝌蚪準備登陸。希望這批小蛙順利長大，未來能在兩棲爬蟲動物館放展與大家見面。

這批小蛙順利長大，未來能在兩棲爬蟲動物館放展與大家見面。圖／動物園提供
這批小蛙順利長大，未來能在兩棲爬蟲動物館放展與大家見面。圖／動物園提供
台北市立動物園的三角枯葉蛙5年前曾繁殖產卵，園方去年嘗試繁殖，10月18日順產一窩多達上千顆卵的卵團，保育員楊志平又驚又喜。圖／動物園提供
台北市立動物園的三角枯葉蛙5年前曾繁殖產卵，園方去年嘗試繁殖，10月18日順產一窩多達上千顆卵的卵團，保育員楊志平又驚又喜。圖／動物園提供
箭毒蛙房已有200多隻小蛙成功上岸，水缸還有約600隻蝌蚪準備登陸。圖／動物園提供
箭毒蛙房已有200多隻小蛙成功上岸，水缸還有約600隻蝌蚪準備登陸。圖／動物園提供
台北市立動物園今年2月10日首次迎接成功上岸的三角枯葉蛙小蛙，這也代表動物園的繁殖技術有重大突破。
台北市立動物園今年2月10日首次迎接成功上岸的三角枯葉蛙小蛙，這也代表動物園的繁殖技術有重大突破。
三角枯葉蛙從鰓變成肺、尾巴收回到身體裡的轉變階段，歷經約7天才會完成。圖／動物園提供
三角枯葉蛙從鰓變成肺、尾巴收回到身體裡的轉變階段，歷經約7天才會完成。圖／動物園提供
三角枯葉蛙的蝌蚪從孵化到變成小蛙需要3個半月的時間。圖／動物園提供
三角枯葉蛙的蝌蚪從孵化到變成小蛙需要3個半月的時間。圖／動物園提供

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