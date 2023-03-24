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貓熊為一塊點心「雙手插腰」找飼養員理論 人模人樣網直呼：又是哪個工讀生？

聯合新聞網／ 綜合報導
大貓熊「蔓越煤（青青）」雙手叉腰的模樣，讓網友笑說實在太像工讀生假扮的了。圖/翻攝自微博
大貓熊「蔓越煤（青青）」雙手叉腰的模樣，讓網友笑說實在太像工讀生假扮的了。圖/翻攝自微博

熊貓是中國的國寶，圓滾滾又可愛的模樣是不少動物園的人氣明星。在四川都江堰熊貓樂園，就有一隻熊貓「蔓越煤（青青）」，牠活潑調皮的個性早就獲得許多粉絲喜愛，而近日牠對飼養員「插腰訓話」的影片，又再度引起話題。

畫面中可以看到蔓越煤站立著面對著飼養員，雙手叉腰的樣子看起來就像在跟對方「理論」。仔細一看，原來飼養員手上拿著一份零食藏在背後，似乎是要貓熊等待指示後才可以吃。而蔓越煤的反應就像是在跟飼養員鬧脾氣，打破一般人對熊貓溫順呆萌的印象。

網友們看到這一幕都不禁懷疑這真的不是有工讀生住在裡面嗎？大家紛紛在底下留言：「完了完了牠知道自己是國寶了」、「：還不快拿過來！」、「人扮的吧」、「是誰穿了熊皮」、「牠好像我以前訓導主任」表示這隻大貓熊雙手叉腰的姿勢跟人類一模一樣，如熊孩子般俏皮的舉動也讓人看了會心一笑。

蔓越煤的個性雖然調皮但相當親人，經常纏著飼養員撒嬌。圖/bilibili
蔓越煤的個性雖然調皮但相當親人，經常纏著飼養員撒嬌。圖/bilibili

貓熊
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