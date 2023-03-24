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櫃子在面前倒下！阿金盯「案發現場」一臉挫屎：完蛋要怎麼跟主人解釋…

聯合新聞網／ 綜合報導
阿金盯著在牠面前倒下的櫃子，彷彿深怕自己被誤認成兇手。圖/翻攝自微博
阿金盯著在牠面前倒下的櫃子，彷彿深怕自己被誤認成兇手。圖/翻攝自微博

有養寵物的飼主可能都有相同的經驗，毛小孩知道自己可能要被主人修理之前，害怕的表情可以說是非常明顯，擔心被罵的情緒可以說是完全寫在臉上。

在微博就有網友分享一段影片，鏡頭裡可以看到有隻黃金獵犬原本趴在玄關休息，可以看到這時在牠旁邊的收納架似乎是堆了太多東西，已經有一點傾斜。而當上頭盒子開始滑動時，狗狗似乎也察覺到動靜，立馬抬起頭查看周遭，沒想到下一秒收納架就在牠眼前硬生生倒下。

網友們表示阿金的表情實在太過有戲，一臉怕挨罵的樣子看起來相當委屈。圖/翻攝自微博
網友們表示阿金的表情實在太過有戲，一臉怕挨罵的樣子看起來相當委屈。圖/翻攝自微博

只見阿金嚇得立刻從地上彈起來，接著一臉哀怨的盯著倒下的櫃子，彷彿知道主人回家一定會懷疑這是牠幹的好事。網友們看完影片也紛紛留言幫狗狗叫屈：「別冤枉牠了」、「狗：律師！律師！」、「完了完了芭比Q了」、「好險沒砸到狗狗」笑說要不是有監視器記錄下「案發現場」，狗狗真的是要百口莫辯了。

黃金獵犬
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