櫃子在面前倒下！阿金盯「案發現場」一臉挫屎：完蛋要怎麼跟主人解釋…
有養寵物的飼主可能都有相同的經驗，毛小孩知道自己可能要被主人修理之前，害怕的表情可以說是非常明顯，擔心被罵的情緒可以說是完全寫在臉上。
在微博就有網友分享一段影片，鏡頭裡可以看到有隻黃金獵犬原本趴在玄關休息，可以看到這時在牠旁邊的收納架似乎是堆了太多東西，已經有一點傾斜。而當上頭盒子開始滑動時，狗狗似乎也察覺到動靜，立馬抬起頭查看周遭，沒想到下一秒收納架就在牠眼前硬生生倒下。
只見阿金嚇得立刻從地上彈起來，接著一臉哀怨的盯著倒下的櫃子，彷彿知道主人回家一定會懷疑這是牠幹的好事。網友們看完影片也紛紛留言幫狗狗叫屈：「別冤枉牠了」、「狗：律師！律師！」、「完了完了芭比Q了」、「好險沒砸到狗狗」笑說要不是有監視器記錄下「案發現場」，狗狗真的是要百口莫辯了。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言