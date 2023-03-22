全家出海度假釣魚「釣到一隻大白鯊」 3壯男花40分鐘釣起後原地放生

美國佛羅里達州（State of State of Florida）近日出現一起驚人的「海釣事故」，有個來自北達科他州的一家人在到佛州度假時搭船出海垂釣，居然釣到了令人聞風喪膽的大白鯊，還費了一番工夫才讓把大白鯊順利釣起，壯觀景象也讓同行的孩子們看了都興奮直呼「簡直是最棒的一天！」

綜合外媒報導，美國男子「雅各布森」（Shaun Jacobson）和家人日前到佛羅里達州度假時，承租了一艘船前往「羅德岱堡外海」（Fort Lauderdale）釣魚。他表示，當時釣魚線突然被用力拉住，由於力道太過強大，歷經了40多分鐘的「拉鋸戰」，船上3名大人不斷換手收線後，最後終於成功將大白沙拉上水面，拍了一些照片與影片後再將這條鯊魚原地放生。

船長「雷克特」（Adam Reckert）受訪時也表示，自己當了20年的全職船長，這是生平第二次釣到大白鯊，距離上一次已有15年之久。驚人畫面經媒體報導後，許多網友看了都直呼「鯊魚看起來好可愛，感覺在微笑」、「我好開心他們選擇原地放生」、「肯定是很難忘的經驗吧」、「跟電影演的不一樣耶」、「如果是我一定會被嚇死。」