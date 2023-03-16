快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：黑金不能復辟 黨要戒之、慎之

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海廢傷魚…塑膠環勒出深深血痕 活活凌遲鶴鱵魚

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
東石魚市場有漁民捕獲一尾被塑膠環套住的鶴鱵魚。圖／吳純裕提供
東石魚市場有漁民捕獲一尾被塑膠環套住的鶴鱵魚。圖／吳純裕提供

海洋廢棄物不只威脅到海龜和抹香鯨，也威脅著其他魚類，東石漁港今有漁民補獲一尾被塑膠環套住的鶴鱵魚，塑膠環緊緊勒住魚腹，將魚皮磨破，留下深深血痕，東石魚市場主任吳純裕沉痛呼籲，要保育海洋生物及環境，不要亂丟垃圾。

吳純裕說，塑膠環應該套在鶴鱵魚身上一段時間了，推測鶴鱵魚幼時就被套住，因為無法自行掙脫，隨著魚身逐漸長大，塑膠環隨之勒緊，最後陷進魚肉裡，血肉模糊的樣子令人不捨。

吳純裕也說，海洋生物被廢棄物傷害的情形時有所見，不論是抹香鯨吃下許多廢棄物，或是海龜被塑膠傷害，每次看了都很心痛，希望大家不要亂丟垃圾，保護海洋生物和環境。

東石魚市場有漁民捕獲一尾被塑膠環套住的鶴鱵魚。圖／吳純裕提供
東石魚市場有漁民捕獲一尾被塑膠環套住的鶴鱵魚。圖／吳純裕提供

廢棄物 東石 海龜
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

澎湖春季淨灘 雙心石滬海岸線清出300公斤廢棄物

阿美族文化創客造舟 AI水獵機器人蒐集海廢

千元不到賣出！東石漁民捕獲巨無霸魟魚 買家：吊在店門前給人看

相關新聞

愈來愈少...嘉義縣鰻苗捕撈量創歷史新低 養殖戶感嘆不如棄養

漁民口中「白金」鰻苗愈來愈難捕撈，漁業署公告鰻苗捕撈漁期上個月結束，從3月起至10月底禁止捕撈，嘉義區漁會統計，鰻苗捕撈...

海廢傷魚…塑膠環勒出深深血痕 活活凌遲鶴鱵魚

海洋廢棄物不只威脅到海龜和抹香鯨，也威脅著其他魚類，東石漁港今有漁民補獲一尾被塑膠環套住的鶴鱵魚，塑膠環緊緊勒住魚腹，將...

夜市玩套圈圈居然「套中柯基」！牠燦笑搖尾跟客人走：快帶我回家

「汪！套中我了要負責！」中國重慶有位套圈圈攤販的老闆為了招攬生意，特地讓家中可愛的柯基犬擔任「最萌店長」坐鎮在攤位上，沒想到坐在一堆獎品中間的狗狗就這樣被「套中」，興奮得牠居然搖搖尾巴想跟客人回家，彷彿真的覺得自己就是獎項之一，讓主人看了無奈又好笑。

小花貓粗暴護食「霸氣單手阻擋同伴」如餓死鬼低頭狂嗑：你不准過來！

人們從小就被教導要懂得分享，所以就算是一小包餅乾，我們也會自然而然的問對方：「你要不要吃？」。然而在野生世界裡，為了珍貴的食物大打出手似乎才是大自然的生存法則。在推特上就有網友分享一段影片，是貓咪使盡吃奶的力氣護食的一幕。

無尾熊闖加油站商店收銀台！把店員小腿當樹幹「熊抱不放」畫面萌翻

大部分人到動物園尋找無尾熊的蹤跡時，通常會看到牠們待在尤加利樹上，環抱著樹枝休息。近日在澳洲的阿德萊德（Adelaide）郊區，就有隻無尾熊跑到加油站的商店裡，給了裡頭工作人員一個驚喜。

瀕危物種保育尖兵 南投報名

南投縣政府推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，鼓勵居民參與瀕危物種及棲地保育，去年農民181人、養禽戶8戶以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦