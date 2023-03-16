海廢傷魚…塑膠環勒出深深血痕 活活凌遲鶴鱵魚

海洋廢棄物不只威脅到海龜和抹香鯨，也威脅著其他魚類，東石漁港今有漁民補獲一尾被塑膠環套住的鶴鱵魚，塑膠環緊緊勒住魚腹，將魚皮磨破，留下深深血痕，東石魚市場主任吳純裕沉痛呼籲，要保育海洋生物及環境，不要亂丟垃圾。

吳純裕說，塑膠環應該套在鶴鱵魚身上一段時間了，推測鶴鱵魚幼時就被套住，因為無法自行掙脫，隨著魚身逐漸長大，塑膠環隨之勒緊，最後陷進魚肉裡，血肉模糊的樣子令人不捨。