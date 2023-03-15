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海之生護鯨豚 獲捐救援設備

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆「海之生」救援站再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供
國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，讓基隆「海之生」救援站再添救援利器。圖／蔡馥嚀提供

基隆「海之生」岸置中心設置3年，收容7次共10隻擱淺鯨豚，其中7隻成功野放回大海，國際聯青社捐贈17萬元購置鯨豚救援池及相關設備，再添救援利器。

國際聯青社由民政處長張淵翔牽線，總會長Ulrik Lauridsen、秘書長Jose Varghese、亞太洲域長沈淇銘及台灣區總會長王聰和代表捐贈17萬元，購置鯨豚救援池及相關設備。眾人模擬鯨豚搬入池的作業，感受救援工作的重要及真實。

去年10月，桃園小抹香鯨母子擱淺，小抹香鯨當場死亡，抹香鯨媽媽被送到八斗子營救，命名「Momo」，原本希望安排放回大海，但因緊迫換氣不順死亡，讓救援人員十分感傷。

前年11月宜蘭蘇澳海域發現活體小偽虎鯨「亮晶晶」擱淺，送至基隆救援站救援，志工連9天日夜排班照料，最後成功野放回大海。

昨天現場播放紀錄影片，市府海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，亮晶晶是海之生收容過最大個體（長320公分、重400多公斤）、救援最久（9天）、動員最多志工（500多人）和吃掉最多食物（從1天2公斤到10公斤）的鯨豚，救援過程是環境教育最佳教材。

鯨豚 抹香鯨 基隆
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