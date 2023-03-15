海之生護鯨豚 獲捐救援設備

中國湖北有名飼主家裡養了貓咪與倉鼠，最近發現家中貓飼料似乎吃得特別快，原本沒有多想的她這天居然在沙發裡發現了「大量貓糧」。原來，是家中倉鼠越獄消失了一個多月，原本以為是走失跑進了下水道，沒想到是在家裡沙發築起了「秘密基地」，除了儲備糧食外還為自己準備了棉花床，讓主人看了都傻眼直呼「這隻倉鼠太會享受了吧！」

2023-03-15 08:00