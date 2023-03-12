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驚喜！山上花園水道館友善生態竟成「五色鳥公寓」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館營造友善生態有成，日來長可見五色鳥出沒。圖 ／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館營造友善生態有成，日來長可見五色鳥出沒。圖 ／山上花園水道博物館提供

台南山上花園水道博物館園區營造友善生態有成，近日工作人員發現多種少見鳥類駐足，更意外可見「五色鳥公寓」，讓人驚喜不已。

山上花園水道博物館在2019年開放參觀前，先後曾為原台南水道及農業局苗圃，低調矗立在臺南市山上區俗稱「山仔頂」區域，因鮮為人知，少有民眾來訪，也造就了自然面貌，豐富生態資源也成為亮點。

館方表示，這幾年來，在園區陸續發現黃鸝、朱鸝、領角鴞、鳳頭蒼鷹、大小捲尾、翠翼鳩、五色鳥、夜鷺、黑冠麻鷺等鳥種，豐富園區生態。

尤其最近春天是鳥類活躍季節，館方人員發現五色鳥密集在園區挖樹洞築巢，甚至還在發現有多個鳥巢集中在同一截樹幹上，宛如「五色鳥公寓」，相當有趣。此外也常見翠翼鳩、白腰鵲鴝等蹤影。

館方說，五色鳥俗名花和尚，因身上五種羽色及叫聲如和尚敲木魚「扣、扣、扣」而得名，但因為顏色鮮艷漂亮，常引起注意，主要棲地為中低海拔的闊葉林中上層，常以枯木樹洞為棲所。

館方表示，目前已經開發多套水道文史及運作原理的課程，今年將納入環境生態，好好利用這天然寶庫，研發教育課程，讓水道博物館能夠充分發揮教育推廣功能

五色鳥 博物館 和尚
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