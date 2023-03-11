怎麼上樓的？243公分長鱷魚藏閣樓被誤認標本 手電筒一照牠貶眼

超巨大鱷魚離奇現身民居閣樓！美國北卡羅來納州有執法人員檢查1棟3層式房屋時，上到閣樓見到有「鱷魚標本」，未有為意下繼續檢查，惟一轉身驚見「標本」似乎在動，他用電筒照過去驚見「牠的眼開始睜開，牠向我眨了眨眼」。該名人員打電話告訴屋內工人時，無人信他的說話，直至另一人親眼驗證，大家才大驚及馬上撤離。其後動物管制人員到場將鱷魚帶走，發現牠體長足足有8呎(約243公分)，但未能確定為何會走到閣樓躲藏。

美國傳媒報導，北卡羅來納州新漢諾威縣（New Hanover County）房屋檢查員布朗（Dean Brown）早前去到威明頓（Wilmington）做例行的房屋檢查，該棟3層式房子正進行修繕工程。布朗去到3樓的閣樓時，現場很昏暗，留意到有條「鱷魚標本」，沒多理會繼續進行檢查，直至他回頭意外發現，標本似乎在「律動和呼吸」。

布朗猜鱷魚當時可能是睡着了，沒有大動作移動，他用電筒一照被嚇到，「牠的眼開始睜開，牠向我眨了眨眼」，就像向他示意「我是活的」。布朗後退幾步馬上拍了幾張照片，即打電話告訴其他人閣樓有鱷魚，「沒人相信我」。直至有人走過來查看，才確信他沒有在開玩笑，即時告訴在場的建築工人馬上離開。

布朗受訪時推測，可能是周末時某道門沒有關好，鱷魚才誤打誤撞闖進，再爬上3層樓梯，因為一問下工人們說有天早上發現屋內到處都是泥。他慶幸今次事件無人受傷，已經吸取教訓，以後檢查房屋時會非常謹慎四處查看。動物管制人員趕到現場將鱷魚帶走，但未能確定鱷魚到底如何入內，而牠的身體足足有8呎長(約243公分)。

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文章授權轉載自《香港01》