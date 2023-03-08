台東捕獲極危物種「波口鱟頭鱝」 魚販標得慈心野放牠

台東縣成功鎮今天上午有漁民捕捉到一尾被國際自然保護聯盟（IUCN）列入紅色名錄中的極危物種「波口鱟頭鱝」活體，陳姓魚販標購後，下午將其野放。他說，「既然活者，就回歸海洋」。

「不是捕捉上岸的鯊魚都要殺來吃。」陳姓魚販說，過去標得的鯊魚都已死亡，這次難得標到還活跳跳的，也許是天意要讓他活下去，所以決定開船出去野放，讓他回歸海洋繼續生存下去。

成功鎮新港漁港一艘「漁隆1號」今天上午在成功外海捕捉到1尾長約1公尺的大魚，並帶回漁市場拍賣，現場不少人都沒看過這條奇怪的魚，都不敢競標，但最後由陳姓魚販標得。

經水產試驗所東部海洋生物研究中心鑑定，確定為已被國際自然保護聯盟（IUCN）列入紅色名錄中的極危物種「波口鱟頭鱝」，2019年成功鎮漁民也曾捕獲1尾，但已經死亡。

水試所東部研究中心表示，「波口鱟頭鱝」又叫做飯匙鯊、魴仔、鱟殼鯊，雖名稱有鯊，但是魟魚的近親，波口鱟頭鱝長像十分獨特，個性溫馴，屬於底棲魚類，主要吃螃蟹、貝類為主。