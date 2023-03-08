【動物冷知識】白色沙灘好美好浪漫…原來全都是「魚的便便」？
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？熱帶海灘居然有70%都是魚便便組成的！！
今天我們一起來看看動物的便便冷知識吧！
沙子是許多東西的最終產物，包括分解的岩石、有機副產品，甚至鸚嘴魚的便便。
夏威夷的每隻鸚嘴魚一年可以平均拉出60-380公斤的沙子便便，除了夏威夷，馬爾地夫、加勒比海地區的海灘，也有許多由鸚嘴魚便便形成的白色海灘唷！
水獺便便的氣味獨特，從剛收割的甘草到腐爛的魚味都有，也有人認為茉莉花茶味是來自於濃縮的魚腥味。
他們也會透過便便的氣味劃分領域，或向同伴傳達訊息。
動物能感應磁場的能力其實不罕見，例如鳥類、鯨豚、海龜會藉由磁場遷徙、洄游等。也有科學家認為狗狗在千里外也能夠找到回家的路，就是藉由感應地球磁場來確認方位的。
下次看到狗狗上廁所時，不妨來測試一下他們是否在南北方位便便吧！
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