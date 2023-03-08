快訊

母「拋棄繼承」把錢全給兒女 遺產稅竟從1千元變成49萬

基捷燒錢又掀波 台鐵4大解方能解基隆人通勤之苦？

日本搭機回台忘了做一件事 部落客心痛：3400元飛了

【動物冷知識】白色沙灘好美好浪漫…原來全都是「魚的便便」？

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？熱帶海灘居然有70%都是魚便便組成的！！

今天我們一起來看看動物的便便冷知識吧！




沙子是許多東西的最終產物，包括分解的岩石、有機副產品，甚至鸚嘴魚的便便。

夏威夷的每隻鸚嘴魚一年可以平均拉出60-380公斤的沙子便便，除了夏威夷，馬爾地夫、加勒比海地區的海灘，也有許多由鸚嘴魚便便形成的白色海灘唷！




水獺便便的氣味獨特，從剛收割的甘草到腐爛的魚味都有，也有人認為茉莉花茶味是來自於濃縮的魚腥味。

他們也會透過便便的氣味劃分領域，或向同伴傳達訊息。




動物能感應磁場的能力其實不罕見，例如鳥類、鯨豚、海龜會藉由磁場遷徙、洄游等。也有科學家認為狗狗在千里外也能夠找到回家的路，就是藉由感應地球磁場來確認方位的。

下次看到狗狗上廁所時，不妨來測試一下他們是否在南北方位便便吧！

參考連結：123

夏威夷 水獺
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

情侶海灘忘情活春宮 路人不忍「衝上前訓斥」下場GG了

日本海灘驚見「巨大神祕鐵球」 網友熱議：間諜氣球？UFO？

一家人海灘驚見浮木長滿上千蠕動觸手！網曝稀有身分「地獄海鮮」值180萬

80年首見！海量沙丁魚沖上沙灘 魚屍遍布200m看不到盡頭網嚇：要出大事了

相關新聞

愈來愈少...嘉義縣鰻苗捕撈量創歷史新低 養殖戶感嘆不如棄養

漁民口中「白金」鰻苗愈來愈難捕撈，漁業署公告鰻苗捕撈漁期上個月結束，從3月起至10月底禁止捕撈，嘉義區漁會統計，鰻苗捕撈...

【動物冷知識】白色沙灘好美好浪漫…原來全都是「魚的便便」？

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？熱帶海灘居然有70%都是魚便便組成的！！ 今天我們一起來看看動物的便便冷知識吧！

極罕見「粉紅無毛兔」現身！鑑定身價高達22萬 她堅持不賣暖心原因曝光

不管怎樣的型態，毛小孩都是自己的寶貝。一名女子讓自家兔子繁殖生小兔子，結果竟生出一隻罕見無毛兔，天生就沒有毛，現在小兔子已經養到9個月大，在女飼主精心飼養下長的頭好壯壯，由於無毛兔實在太罕見，有網友願意出價22萬向其購買，但被女子拒絕了。

寓言故事是真的！公園直擊「真實版烏鴉喝水」 丟幾顆石頭才能喝到都算超精準

寓言故事真實存在。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻烏鴉竟然完美實踐了《伊索寓言》中聰明烏鴉喝水的故事，只見牠叼起石頭不斷往水罐裡面丟，讓水慢慢滿上來之後就成功喝到水，寓言成真的影片讓不少網友看呆。

上班途中驚見「會行走的冷凍豬肉」！全身結冰還瘋狂嚼雪吃 警曝傻眼真相

行走的冷凍豬肉？一名男子日前帶愛犬出門，驚見一隻已經凍成冰塊的豬在路上行走，嘴巴還嚼著雪吃，嚇得他立刻報警，這才發現原來這隻豬是別人的寵物豬，因為太貪吃所以跑到路上來覓食。

不想拖累毛孩！無家可歸的把拔將愛犬「留在收容中心」 汪星人聽懂趴門口流淚

汪星人與把拔度過了幸福的11年時光，但由於大環境變得太快導致把拔流落街頭，為了不讓自己連累汪星人只好將其「安排到收容中心，吃飽睡好有地方依靠」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦