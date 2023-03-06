黑琵北返前誤入捕獸夾陷阱 鳥友布袋賞鳥驚見難過呼求救援

春暖花開，冬候鳥樂園嘉義縣布袋鎮廢鹽田濕地、新塭，成群珍稀保育黑面琵鷺紛紛換上繁殖羽準備北返，詹姓女鳥友昨天下午在布袋鎮新塭魚塭賞鳥，驚見有隻黑琵誤入捕獸夾陷阱，右腳踩在水上獸夾，右腳夾著獸夾，振翅高飛，鳥友擔心鳥兒受傷，無法北返，呼求救援。

「黑琵站三七步，這隻頭轉來轉去，右腳竟踩在池中捕獸夾！」詹姓鳥友說，昨天下午4點16分在布袋新塭，看到黑琵右腳誤中捕獸夾陷阱，擔心受傷，內心難過，鳥兒右腳夾著獸夾，振翅高飛，她趕緊將誤入陷阱鳥照片，貼在臉書群組，請鳥友協助搜尋救援。

嘉縣府農業處畜產保育科說，將請認養布袋賞鳥區的高雄鳥會，按鳥友發現位置，搜尋救援，依動保法、野保法，禁用捕獸夾，查獲行為人處罰，會請鳥會加強巡視，前幾年黑琵抵台度冬期間，發生誤食含肉毒桿菌魚中毒事件，去年入冬至今未發生中毒事件，發生首件黑琵誤入捕獸夾陷阱意外。

鳥友說，捕獸夾山區居多，沿海少見捕獸夾，疑為居民、養殖戶為捕捉流浪狗、夜光鳥，造成黑琵誤中陷阱，保育單位應加在冬候鳥來台前，加強宣導、清除、取締，保護珍稀保育鳥類。